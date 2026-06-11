Motviktstruckförare dagtid Mariestad
Konsultia AB / Lagerjobb / Mariestad Visa alla lagerjobb i Mariestad
2026-06-11
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Mariestad
, Töreboda
, Skövde
, Tibro
, Lidköping
eller i hela Sverige
Om kundföretagetPubliceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Nu söker vi flera medarbetare till vår kund i Mariestad!
Vi söker dig som tidigare arbetat med motviktstruck och trivs i ett arbete där du är lösningsfokuserad, kommunikativ, flexibel och kan hantera datasystem. I rollen kommer du arbeta med förflyttning och hantering av gods genom beställningar/ordar ifrån produktionens olika avdelningar, lossning samt lasting av inkommande gods kan också förekomma. I arbetet är du en viktig del för att flödet och kommunikation hela tiden hålls igång.
Arbetsuppgifterna består av:
Köra och hantera gods med motviktstruck
Samarbeta med produktionens olika avdelningar för att hålla flödet aktivt
Säkerhetsställa att gods placeras och hanteras korrekt samt säkert
Lasta och lossa gods ifrån lastbilar vid behov
För att vara aktuell för tjänsten krävs följande: Du kan arbeta dagtid, innehar truckkort (motvikt) och körkort B samt är tillgänglig så snart som möjligt. Profil
Vi söker en positiv, engagerad och handlingskraftig person. En person som är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga samt är duktig på att hantera stressiga situationer. Viktigt att du gillar att hjälpa till där det behövs och ser fram emot att varje dag ser olika ut.
Övrig informationOm företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har Konsultia rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar – bara viljan finns.
Konsultia erbjuder:
Schyssta villkor: Kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, sjuklön, pension, försäkringar, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Trygghet: Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många stora och välkända industriföretag.
I vår senaste medarbetarundersökning (2025) fick vi 4,3 på skala 1–5 i helhetsbetyg av våra konsulter.
Vår verksamhet finns över hela Sverige – läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Marieholmsgatan 42 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Rebecca Karlsson rebecca.karlsson@konsultia.se Jobbnummer
9958681