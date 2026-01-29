Motviktsförare sökes till kund i Stigamo
2026-01-29
Om tjänsten
Vi söker dig med erfarenhet av motviktstruck till vår kund i Stigamo. Tjänsten är på heltid och arbetstiden är främst dagtid måndag-fredag, men vi ser gärna att du är flexibel då kvällsarbete kan förekomma under högsäsong. Detta är en visstidsanställning på 6 månader med goda möjligheter till fortsatt arbete.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer vara främst hantering och sortering av pallar med motviktstruck. Arbetet är fysiskt krävande då du kan behöva lyfta och hantera en del tunga och otympliga produkter.
Vad vi söker
Vi tror att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Vidare ser vi att du har tidigare erfarenheter av arbete med motviktstruck. Vi hoppas att hitta personer som vill växa och utvecklas på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Truckkort A+B
Erfarenhet av motviktstruck
Behärskar det svenska språket väl
Meriterande:
Körkort och bil
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
