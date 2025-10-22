Motviktsförare sökes till Bålsta!
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Håbo Visa alla lagerjobb i Håbo
2025-10-22
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Uppdraget
Libera söker nu efter rutinerade motviktsförare till kund i Bålsta.
Du som söker kommer att arbeta främst med truckkörning av motviktstruck (B1) och arbetsuppgifterna består av plock med hjälp av trucken. Det är högt tempo det krävs att man har en stor vana av att köra motviktstruck. Körningen sker utomhus och det är dieseltruck man jobbar med.
Vem du är
Du bör vara målinriktad, flexibel och ansvarstagande. Det är även av högsta vikt att du är noggrann och stresstålig.
För att klara av arbetet bör du ha erfarenhet från lager sedan tidigare och är van att arbeta med högt tempo. Körkort samt truckkort är ett krav och du skall även kunna kommunicera flytande på svenska. Meriterande om du innehar kort för hjullastare.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
San Aref san@libera.se Jobbnummer
9568663