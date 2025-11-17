Motviktsförare Enköping!
2025-11-17
Uppdraget
Vi söker dig som är en duktig motviktstruckförare till vår kund. Vi ser gärna att du har bred erfarenhet inom lager och har några års erfarenhet. Hos vår kund arbetar du både utomhus och inomhus med varierande uppgifter samt truckkörning. Fysiskt tunga uppgifter ingår i denna tjänst.
Vem du är
För att klara av rollen har du tidigare erfarenhet från liknande tjänst och har genom det införskaffat god förståelse för produktion. Vi söker dig med truckkort A1-4 och B1-3 och gedigen erfarenhet som truckförare och kan köra motvikt obehindrat. Utöver detta ser vi även att du har vana av att arbeta i affärssystem.
Du är en person med ordningssinne och förmåga att skapa struktur. Arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande och flexibilitet.
Svenska i tal och skrift samt körkort är ett krav.
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Jesper Herbertsson jesper@libera.se Jobbnummer
9607257