Mottagningssköterska till Salems VC
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Salem Visa alla sjuksköterskejobb i Salem
2026-03-20
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Salem
, Botkyrka
, Ekerö
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du vår nya stjärna?
Vi söker en mottagningssköterska!
Vår fina kollega ska gå i pension och nu letar vi efter dig som vill axla rollen som navet på vår mottagning.
Vi erbjuder en roll med mycket hjärta och ett glatt team väntar på dig!
Salems vårdcentral, med cirka 13 800 listade patienter, är en välfungerande och stabil enhet med omvittnat trevligt arbetsklimat. Vår verksamhet ligger i fina lokaler i ett naturskönt och lugnt område som utgörs av villor, radhusbebyggelse och ett mindre antal flerfamiljshus. Då Salem är en geografiskt liten kommun har vi korta avstånd mellan oss och våra patienter. En trivsam och trevlig arbetsplats där vi månar om varandra och arbetar mot samma mål. Vi prioriterar en god arbetsmiljö och högkvalitativ vård.
På enheten finns en självständig och rutinerad sjuksköterskegrupp som driver egna mottagningar för diabetes, hypertoni, astma/KOL samt demens. Vi har ett mycket kompetent psykosocialt team med två kuratorer samt rehabiliteringskoordinator. Vi bedriver även primärvårdsrehab med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktor samt dietister.
Vårt uppdrag innefattar även BVC och familjecentral i samarbete med kommunen. Barnmorskemottagning finns i samma byggnad. Du når oss lätt från södra Stockholm och Södertälje med bra läge nära E4 och pendeltåget.
Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, avtalspension samt försäkringar.
Om rollen
Som mottagningssköterska hos oss är du ansiktet utåt och motorn i vår dagliga verksamhet. Rollen är varierad och innefattar allt från telefonrådgivning och triage till självständiga mottagningsbesök. Du har en nyckelroll i att skapa ett tryggt och smidigt patientflöde. Det finns möjlighet för distansarbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet i ryggen. För att trivas i rollen ser vi att:
• Du är trygg i din yrkesroll: Du fattar självständiga beslut med patientens bästa i fokus.
• Du är flexibel och lösningsorienterad: Du trivs när tempot växlar och kan prioritera om när dagen kräver det.
• Du har hög social kompetens: Du har ett genuint intresse för människor och förmågan att möta varje patient med lugn och engagemang.
• Du är en lagspelare: Du bidrar med positiv energi och förstår värdet av ett gott samarbete för att nå våra gemensamma mål.
Erfarenhet av primärvård samt vana i journalsystemet TakeCare är meriterande.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra mer om vem du är och vad du kan tillföra vårt team.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2044".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Salems vårdcentral Kontakt
Pernilla Karlsson, enhetschef pernilla.karlsson@regionstockholm.se
9810129