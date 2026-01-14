Mottagningsenheten söker sin nya stjärna
2026-01-14
Vill du ta nästa steg i ditt yrkeslivet inom myndighetsutövning? Tycker du att det är stimulerande när det händer mycket och trivs i förändrings- och utvecklingsprocesser? Välkommen till mottagningsenheten, där varje dag är ett äventyr i att hjälpa andra! Hos oss får du chansen att utvecklas i en dynamisk miljö, full av skratt och lärande. Inom mottagningsenheten får möjlighet att både utvecklas och utveckla andra! Låter det som en dröm? Välkommen till vårt fantastiska team!
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens uppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn & familj, vuxenverksamhet samt ekonomiskt bistånd. Vi finns till för kommuninvånarna genom livets alla skeden och arbetar för att skapa trygghet, delaktighet och god livskvalitet.
Mottagningsenheten är navet i socialförvaltningens verksamhet och är ansikte utåt. För många medborgare är enheten den första kontakten med förvaltningen, vilket ställer höga krav på professionalism, tillgänglighet och bemötande. Vi är stolta över att erbjuda en trygg, välkomnande och kvalitativ service.
Enheten består av 26 medarbetare som leds av en enhetschef tillsammans med tre gruppchefer som ansvar för administration, barn & ungdom och familjerätt, ekonomiskt bistånd och vuxenverksamhet, inklusive bostadsanpassning, riksfärdtjänst och dödsbo.
Vi söker nu dig som vill ta ett nästa steg i ditt yrkesliv hos oss. Du är driven, engagerad och har ett genuint intresse för socialt arbete samt en vilja att bidra till verksamhetens utveckling. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bygga värdefull erfarenhet. Arbetet kommer huvudsakligen att vara inriktat mot områdena barn & ungdom, ekonomiskt bistånd samt vuxenverksamhet.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• socionomexamen eller annan av arbetsgivaren bedömd som likvärdig utbildning
• erfarenhet från ekonomiskt bistånd, barn & ungdom eller vuxenverksamhet
• god kunskap i det svenska språket i både tal som i skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete i en mottagningsgrupp
• kunskap om Signs of Safety och Motiverande samtal (MI)
• erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna
• kunskap i annat språk än svenska
Personliga egenskaper vi letar efter:
Som person är du lugn, stabil och flexibel. Du har god samarbetsförmåga, kan skapa relationer och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du kommer att arbeta med korta kontakter och akuta situationer vilket kräver att du snabbt kan ställa om till nya situationer. Du har god förmåga att planera, organisera och strukturera arbetet. Du har personlig mognad och kan skilja på det professionella och personliga. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och har god självinsikt
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
• Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren. Det finns också möjlighet till distansarbete.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/
Enhetschef
Van Matti van.faridmatti@nynashamn.se
9682740