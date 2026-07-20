Motortekniker inne
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-07-20
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Vi söker motortekniker (inne) till Skador. Är du intresserad av motorskadereglering och drivs av att hjälpa kunder på bästa sätt? Då kan du vara den vi söker!
Skador ansvarar för att genom en flexibel skadereglering hantera försäkringsärenden snabbt och enkelt. Vi är idag cirka 950 medarbetare runt om i landet som säkerställer att kunden blir nöjd och får ett bemötande präglad av personlighet, engagemang och ansvarstagande.
Det här gör du som motortekniker inne på Folksam
Som motortekniker ansvarar du för att våra fordonskostnader ligger på rätt nivå, samt säkerställer att de repareras på ett säkert och miljöriktigt sätt. Du ansvarar för en god kostnadskontroll och handlägger skador i enlighet med Folksams fastställda riktlinjer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
hantera kalkyler från verkstäder och säkerställa att avtalen med dem följs
reglera och registrera brandskador samt glasskador, som kommer in från kund via telefon och mejl
kommunicera beslut till kund och andra intressenter, både muntligt och skriftligt
dokumentera ärenden i olika system och betala ut fakturor
säkerställa ett bra kundmöte och ett gott samarbete med samtliga intressenter i skadeärendet.
Nyfiken på att läsa mer vad våra medarbetare på Skador jobbar med? Gå in och läs https://www.folksam.se/jobb-och-karriar/yrken-och-karriarvagar/mot-nagra-av-oss/skadereglering
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning, gärna med inriktning fordonsteknik. Du har några års erfarenhet som bilplåtsslagare, fordonsmekaniker och/eller verkmästare samt är van att hantera kunder. Vi ser gärna att du jobbat med kostnadsberäkning av skador i Cabas, samt är certifierad i CAB. Dessutom har du goda kunskaper i både svenska och engelska samt är van att hantera IT-system på ett effektivt sätt.
Som person samarbetar du bra med andra människor och är lugn i stressiga situationer, samtidigt som du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Du är tydlig i din kommunikation och tillmötesgående mot kunder, samt har vilja och förmåga att hjälpa andra och leverera lösningar. Vidare agerar du affärsmässigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samt driver processerna framåt. Dessutom fattar du snabba beslut och visar omdöme under tidspress.
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam – här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov.
Läs mer och se filmer om livet hos oss på https://www.folksam.se/jobb-och-karriar
Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag, men senast 7 juni 2026. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan nu.
I den här rekryteringen kommer vi innan erbjudande om anställning att göra bakgrundskontroller. https://stage.folksam.se/jobb-och-karriar/lediga-jobb/lediga-jobb-hos-oss/bakgrundskontroller-i-rekrytering-tre.html
kan du läsa mer om vilka bakgrundskontroller som kan vara aktuella.
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta gruppchef Jonas Eriksson 070–831 53 71.
Fackliga representanter: Akademikerföreningen Ann-Louise Andersson 070-831 61 44, Forena Mats Kjellgren 070-831 59 98 och Handels Mikael A Carlsson 070-831 51 32.
Kundägda Folksamgruppen erbjuder sedan 1908 försäkringar och sparande som ger trygghet i livets alla skeden. Vi gör det enklare för våra fyra miljoner kunder att känna sig trygga i en hållbar värld genom rätt försäkringar, rätt sparande och rätt hjälp när något händer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folksam ömsesidig sakförsäkring
(org.nr 502006-1619), https://www.folksam.se/
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Folksam Jobbnummer
10007348