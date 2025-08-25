Motormekaniker/Tekniker
AVL MTC Motortestcenter AB / Maskiningenjörsjobb / Södertälje Visa alla maskiningenjörsjobb i Södertälje
2025-08-25
AVL är världens största privatägda företag för utveckling, simulering och provning av drivlinor (hybrider, förbränningsmotorer, transmissioner, elektriska drivsystem, batterier, bränsleceller och styrteknik) för personbilar, lastbilar, anläggningsmaskiner, stora motorer och dess integration in i fordon.
Vill du arbeta inom fordonsindustrin? Se då hit!
Vi behöver nu utöka vårt AVL team här i Södertälje med en motormekaniker till vår befattning Technician.
* Att på uppdrag hos kund, i en modern verkstad förbereda provobjekt mekaniskt inför provning
* Att mekaniskt montera ihop/demontera provobjekt från grund eller byta/modifiera provartiklar
* Att tätt ihop med utprovningsingenjör/kund mäta olika provobjektsdelar samt dokumentera detta
* Att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet inom utsatt tid
• Tjänsten präglas av ett gott samarbete med kollegor
* Social kompetens
* Du skall vara bekväm med att arbeta praktiskt samt ha god motorkunskap/vana eller liknande
* Dokumenterad erfarenhet som mekaniker/tekniker
* B-körkort
* God vana i Office-paketet
* Flexibel
* Ett eget driv och en vilja att prestera
* Flytande Svenska och Engelska i tal och skrift
Meriterande med kunskaper i att svetsa, svarva samt fräsa Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "38361-43607737". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Jimmy Johansson +46 734212947 Jobbnummer
9474535