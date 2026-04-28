Motorman till M/S Visborg - Wallenius Marine
2026-04-28
Wallenius Marine är ett svenskt rederi som tillhandahåller tjänster inom Ship Management och Ship Design/Newbuilding. Vår vision är att leda vägen mot verkligt hållbar sjöfart. För att komma dit tror vi på innovativ design, sustaintech, digitalisering och partnerskap. Under de senaste åren har vi byggt energieffektiva multi-fuel fartyg och LNG/batterihybrider. Vi designar också koncept med vinddrivna lastfartyg som släpper ut 90% mindre luftutsläpp än de mest energieffektiva fartygen idag. Som en del av vårt team blir du delaktig i att driva projekt som sätter nya standarder och formar framtidens sjöfart.
Våra huvudsakliga affärsområden är:
• Ship Management: Vi ansvarar för teknisk förvaltning och bemanning av fartyg för kunder över hela världen. Genom nära samarbete med våra kunder optimerar vi fartygens livslängd och drift, alltid med hållbarhet och innovation i fokus.
• Fartygsdesign och nybyggnad: Sedan mitten av 1990-talet har vi levererat närmare 70 ny- och ombyggnader - ett arv vi är stolta över och bygger vidare på. Tillsammans kan vi skapa nästa kapitel i sjöfartens historia.
Wallenius Marine är en del av familjeägda Soya Group, som har varit en föregångare inom den globala sjöfartsnäringen sedan 1934. Läs mer på soyagroup.com
2 plats(er).
Wallenius Marine söker motormän till M/S Visborg. Visborg är ett Ro-Pax fartyg inom vårt Ship Management och trafikerar i Medelhavet.
Vi söker motormän
Har du tröttnat på korta törnar, men trivs med RoPax-fart och tempot ombord?
Är du nyfiken på att få vara ute och jobba under en längre period när du väl jobbar?
Lockar det att jobba på ett fartyg som trafikerar i Medelhavet?
Med 1:1-system och 4 veckors rotation som grund, med möjlighet till förlängning efter överenskommelse med avlösare, så kan jobbet som motorman på Visborg vara rätt nästa steg för dig.
Om M/S Visborg
M/S Visborg går i charter för Baleria i Medelhavet och trafikerar bland annat Barcelona, Ibiza, Palma och Valencia.
Wallenius Marine AB bemannar driftbesättningen på M/S Visborg. Fartyget går under Maltesisk flagg och med en mixad besättning ombord.
Du kommer arbeta på ett fartyg med trevlig, social och engagerad besättning, i en trivsam arbetsmiljö. Ombord på Visborg finns det även trevliga gemensamhetsutrymmen, gym samt bio för besättningen.
Stämmer nedan in på dig?
Du är en positiv person som med driv, prestigelöshet och nyfikenhet tar dig an nya utmaningar. Ditt arbetssätt är serviceinriktat och lösningsorienterat. Det är fördelaktigt att du är kommunikativ och värdesätter samarbete med andra. Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
Relevanta behörigheter och certifikat för befattningen.
Goda kunskaper i engelska då det är arbetsspråket ombord.
Meriterande
Erfarenhet från ropax eller liknande fartyg.
Vi förväntar oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, engagerat och öppet sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för likabehandling, mångfald och inkludering och vi tar för givet att du delar vår uppfattning. Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid såväl kompetens som personlighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidareanställning, som inleds med sex månaders provanställning.
Fyraveckors törnar (1:1).
Följer Europaavtal.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ytterligare information
Vänligen bifoga CV innehållande information om samtliga certifikat och behörigheter. Vänligen notera att vi inte hanterar någon ansökan via e-mail.
Rekrytering sker fortlöpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9969".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Walleniusrederierna AB
(org.nr 556033-5928)
PO Box 17086
)
104 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Soya Group , Wallenius Marine Sea personnel Kontakt
Seko Sjöfolk
Björn Jonasson bjorn.jonasson@walleniusmarine.com
