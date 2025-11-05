Motorman - Poolen
Som motorman arbetar du med drift, underhåll och reparationer ombord i fartygens maskinavdelning. Du ingår i ett team med motormän och reparatörer som leds av fartygets 1:e fartygsingenjör. Utöver det dagliga arbetet kommer du också utgöra en viktig del av fartygets säkerhetsorganisation.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning med start omgående i våran personalpool som utgår från Göteborg, Halmstad och Trelleborg. Du arbetar i ett 1-1 system med törnar på en och 2 veckor.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, tillgång till gym både på fastlandet och ombord.
Vem är du?
På Stena Line betyder din personlighet lika mycket som hur bra du är på det du gör. Oavsett din roll, vägleder våra beteenden: welcoming caring and reliable dig i ditt dagliga arbete och de utmaningar du stöter på.
Du hjälper dina kollegor och ser till teamets och fartygets bästa. Du är en trygg och stabil person som har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. För oss på Stena Line kommer alltid säkerheten först och du är en viktig del i vårt säkerhetsarbete. Detta innebär att du måste vara flexibel och har lätt för att sätta dig in i nya rutiner.
Krav för denna tjänst:
• Basic Safety Training (5 dagar)
• Vaktgående maskinpersonal/Befaren maskinpersonal
• Särskilt sjöfartsskydd
• Läkarintyg för sjöfolk
• Pass
• Sjöfartsbok
• Behärskar svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Alla behörighetsbevis och certifikat måste uppfylla kraven enligt STCW-Manilla.
Bra att veta
Arbetet innebär varierade arbetstider under dygnets alla timmar.
Om du går vidare i processen kommer du genomgå ett drogtest i enlighet med vår alkohol- och drogpolicy.
Som poolanställd har du ett fast schema med olika placeringar på olika fartyg.
Intresserad?
Tjänsten är en rederianställning med start omgående med placering våra svenskflaggade fartyg. Urval och intervjuer kommer att pågå löpande. Sista ansökningsdatum är den 5/12 2025. Vi har kollektivavtal med SEKO. Har du några frågor är du välkommen att kontakta enginejob@stenaline.com
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om Stena Line
Som ledaren inom hållbar sjöfart har Stena Line Europas största linjenätverk och fokuserar på transport av både passagerare och frakt. Vi är redan över 6,100 medarbetare över hela Skandinavien, runt om i Storbritannien och Baltikum och det är tillsammans vi skapar vår framgång. Resan börjar med oss!
På Stena Line har vi en vision om att allt hänger ihop. Genom att sammanföra människor och varor möjliggör vi tillväxt för både företag och samhället. Vi befinner oss just nu på en spännande resa som drivs av teknik och nya digitala vanor, vilket utvecklar vår verksamhet och skapar värde för våra kunder.
Att arbeta på Stena Line är synonymt med en säker arbetsplats och en bra balans mellan arbete och fritid. För oss är det viktigt att vi arbetar för att upprätthålla och utveckla en arbetsmiljö som är hållbar, fri från trakasserier och som ger lika möjligheter till alla. Vi tror på jämlikhet, mångfald och inkludering - och välkomnar alla sökande.
