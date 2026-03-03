Motor Trend söker däckpersonal till Mariestad
2026-03-03
Motor Trend AB är ett familjeföretag som startade i Mariestad 1984 och är sedan starten auktoriserad återförsäljare för Toyota. Vi finns idag representerade på tio orter runt om i Västsverige med auktoriserade fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Mariestad, Skara, Lidköping, Karlstad, Arvika, Skene, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Motor Trend är dessutom en av nio auktoriserade Lexus-handlare i Sverige och vår exklusiva Lexus-anläggning är etablerad i Karlstad. Våra certifierade Lexus-verkstäder finns i Karlstad, Mariestad och Halmstad.
Vi på Motor Trend i Mariestad söker extrapersonal till vårens däcksäsong!
Jobbet innebär att du kommer jobba i ett lag där vi skiftar hjul på våra kunders och våra interna bilar under däcksäsongen. Skiften sker på bokade tider. Hjulen tvättas sedan i maskin och läggs upp i vårt däckhotell med hjälp av truck.
Vi har de flesta hjul lagrade på vårt däckhotell i dag, men även medhavda hjul finns för skifte.
Tunga lyft förekommer, vid montering på bil använder vi oss av elektriska hjullyftar.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Hantera däcklager och registrering i däckhotell
• Truckkörning med ledstaplare
• Tvätt av hjul i hjultvättmaskin
• Skifte av hjul
• Inkodning av däcktrycksensorer
• Enklare serviceuppgifter
• Meriterade är erfarenhet av däckmontering och balansering, vilket kan förekomma vid behov
Om dig:
• Ansvarsfull och har lätt för att samarbeta med andra
• Vana av att jobba i högt arbetstempo
• Noggrann och lösningsorienterad
• Gott kundbemötande och bra kommunikation
• God fysik
• Tekniskt intresseradKvalifikationer
• B-körkort man/aut.
• Erfarenhet av däckskifte/däckmontör eller liknande arbete med fordon
• Truckkort meriterande
• Kan arbeta i grupp, men även självgående
• God servicekänsla samt förmåga att kommunicera på svenskaSå ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9350". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motor Trend AB
(org.nr 556346-6969) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Pär Hassel par.hassel@motortrend.se Jobbnummer
9775208