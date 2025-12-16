Motmedelssoldater till F 21 Luleå
2025-12-16
Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige?
Rekryterande enhet
Flygbassäkerhetskompaniet F 21 består av två flygbassäkerhetsplutoner, en markförsvarspluton, en motmedelspluton och en bevakningspluton som löser uppgiften IBSS (insatsberedd skyddsstyrka). Kompaniets huvuduppgifter är att utbilda och krigsplacera värnpliktiga samt upprätthålla och utveckla förmågan till försvar mot marknära luft- och markhot.
Befattningsbeskrivning
Plutonens huvuduppgifter är:
• Att upptäcka, lokalisera och bekämpa luftburna system genom störning och direktriktad verkan.
• Genomföra luftburna uppdrag med drönare.
• Metodutveckla C-UAS (Counter-Unmanned Aircraft Systems) och UAV.
• Genomför utbildning inom UAV och C-UAS.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som GSS/K på sensorpluton utbildas du inledningsvis övergripande på de sensorer och verkansdelar som plutonen nyttjar. Därefter specialiseras du mot en del i kedjan - upptäcka, lokalisera och/eller bekämpa. Tillsammans med plutonsledningen utvecklar du även medel och metoder för hur plutonen ska lösa uppgifter i varierande terräng- och tidsförhållanden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• Utveckla medel och metoder för bekämpning av marknära lufthot.
• Övningar, insatser och operationer, såväl nationellt som internationellt.
• Utbilda kompaniet och övriga delar av flottiljen.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd militär grundutbildning
• Fysisk uthållighet och styrka (minst 175 p multitest och max 13:30 min fälttestet)
Publiceringsdatum2025-12-16Dina personliga egenskaper
Som sensorsoldat kommer du i det dagliga arbetet hantera flera olika tekniska system i varierande miljö. Med detta ser vi att du som sökande har ett teknikintresse då stor del av arbetet går ut på att arbeta och lära sig olika system. Vi ser också att du har fältvana då arbetet ofta sker under varierande förutsättningar samt är flexibel och kan hantera ovisshet med varierande arbetsbelastning.
MERITERANDE
• Grundutbildad eller tidigare anställd inom liknande tjänst, exempelvis säkerhetsförband, telekrig eller luftvärn
• Utbildning på aktuella UAV- eller C-UAV-system inom Försvarsmakten, exempelvis UAV06, Wingman, Pitbull och/eller Wolfpack
• Utbildning/erfarenhet av ksp88 eller automatkanon (20-40 mm)
• Militära förarbevis, exempelvis minibuss, L/Tptgb, terränghjuling, skoter, lastbil
• Erfarenhet inom radar och/eller luftvärn (inklusive eldrörsluftvärn)
• Godkänd militär skyddsvaktsutbildning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen sker enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Om du inte haft en tjänst tidigare i Försvarsmakten inleds anställningen med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad Heltid
Arbetsort Luleå
Militär befattning
Telefonintervjuer kommer ske löpande. Fystester, professionsintervju och säkerhetsprövning kommer ske på F 21 under v. 608
Tillträdesdatum Vintern 2026
Upplysningar om befattningen
Ställföreträdande kompanichef Fredrik Lindblad alternativt sektionschef S1 Sophia Wennberg.
Information om rekryteringsprocessen
HR Generalist Anton Eliasson
Fackliga företrädare
OF F 21, OFR/S, SEKO, SACO
Samtliga nås via vxl: 0920-23 40 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 26 januari 2026. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor. Ansökan ska även innehålla betyg/intyg om militär grundutbildning (värnplikt, GMU eller motsvarande).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
