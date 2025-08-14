Motiverad butiksmedarbetare sökes
2025-08-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Är du en glad och motiverad person som säker butiksarbete med varierande tider och uppgifter? Då är du kanske den vi söker!
Just nu söker vi en person till vår kassalinje (manuell kassa, snabbkassa, post och spel). För att vi ska trivas med varandra behöver du ha en positiv inställning, ha kunden i fokus och ett leende på läpparna. Att du vill göra det lilla extra för kunden är en självklarhet.
Vi söker dig som ser butiksarbete som ditt yrke och vill utvecklas i butik.
Har du jobbat i dagligvarubutik tidigare är det meriterande men inte ett krav.
Tjänsten är på deltid (31 timmar/vecka), med möjlighet att jobba upp timmar vid behov.
Tjänsten tillträds i september.
Vi tar endast emot frågor via mail.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Tveka inte att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: mans.weman@supermarket.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kassamedarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Matmarknaden Linero Torg AB
(org.nr 556960-2393)
Emblas Gata 23 (visa karta
)
224 76 LUND Arbetsplats
ICA Supermarket Linero Torg Jobbnummer
9458593