Mötesbokare- Stockholm
2026-02-09
Vill du ha en arbetsplats med goda karriärmöjligheter och trivs med att ha mycket kundkontakt? Då är denna tjänst något för dig, så ta nu möjligheten och ansök redan idag!

Om företaget
Fortum är ett ledande energibolag som den tredje största producenten av koldioxidfri el i Europa och erbjuder deras kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfallshantering.
Fortum är en arbetsplats som erbjuder utmaningar och ansvarstagande, baserat på stor tillit. Som medarbetare blir du coachad och uppmuntrad att hitta dina egna lösningar och att utmana etablerade arbetssätt samt att det finns goda karriärmöjligheter internt.Dina arbetsuppgifter
I rollen som mötesbokare hos Fortum är dina huvudsakliga arbetsuppgift att kontakta och boka in möten med företagskunder. Under din tid på Fortum kommer du att erbjudas en unika säljutbildning där du har möjlighet att bli certifierad säljare. Tillsammans med ditt team arbetar ni för att göra Fortum till Sveriges ledande energibolag och erbjuda bästa möjliga kundupplevelse. Du kommer att bli coachad i dina samtal för att lyckas på bästa sätt, samt har goda möjligheter att utvecklas inom företaget och ta nästa steg,
Erbjuda Fortums produktportfölj och boka in möten med nya företagskunder över telefon (B2B)
Administrera och ansvara för ditt eget arbete
Ansvara för att resultat- och budgetmål hålls
Arbetstiderna är måndag till fredag 8-17. Du erbjuds en fast grundlön samt en generös provisionsmodell vilket innebär att du har stor möjlighet att påverka din lön. Kontoret ligger i Solna med nära anslutning till Solna Station.Kvalifikationer
Vidare ser vi att du är en kommunikativ, ambitiös och driven person. Du motiveras av utmaningar och uppsatta mål samt är en lagspelare och trivs i en miljö där man uppmuntrar och peppar varandra.
Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas inom miljöinriktad och snabbväxande organisation.
Möjlighet att utvecklas på bolaget
Intern säljutbildning Övrig information
Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
