Mötesbokare till webb- och telefonmöten - Sandy Troffea AB

Sandy Troffea AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg2021-04-11Till vårt kontor på i Helsingborg söker vi nu fler mötesbokare. Vi söker dig, med eller utan erfarenhet av branschen, som är beredd på ett stundtals tufft arbete där det krävs driv och engagemang från din sida. Oavsett om du är en rutinerad mötesbokare eller aldrig tidigare arbetat med telefonen som ditt närmaste arbetsredskap så får du kontinuerlig utbildning av oss. Såväl VD som försäljningschef och dina framtida kollegor kommer guida och stötta dig.I stora drag är arbetet enkelt. Det går ut på att ringa hiskeligt många samtal per dag. Mellan samtalen skrattar vi och pratar om allt möjligt. Vi trivs ihop och många gånger springer veckorna i väg utan att vi hinner märka att vi arbetat hårt. Ibland fikar vi lite för ofta och säger att på måndag ska vi minsann bli lite nyttigare. På måndagarna är vi dock oftast upptagna med workshop och glömmer bort det där med att inte fika.I mindre drag är arbetet svårt. Ibland är det ingen som svarar, ibland är det en lång kö att sitta och vänta i och ibland får man kämpa lite extra för att nå fram till den man pratar med så de förstår värdet av att tacka ja till ett telefonmöte. Det kan stundtals upplevas som tråkigt och oglamoröst. Man tröttnar, vill ha en fancy titel och söker prestige.Vi som redan arbetar på Troffea gillar den frihet arbetet ger. Det går alldeles utmärkt att vid tillfälle ta med sig jobbet utomlands. Likaså jobbar vi en dag här och där hemifrån. Gör man en bra dag och ligger i fas med sina mål kan man sticka hem lite tidigare. Att arbeta på Troffea kommer med ansvar för sin egen framgång men också möjligheten till massor av frihet. Därför letar vi efter dig som kan och vill hålla balansen - blir det för mycket frihet och lite ansvar så blir det inte hållbart.Troffea AB är ett ungt företag som expanderar och vill hitta fler kollegor. Vi har en rad noga utvalda kunder vars tjänster och produkter gagnar andra företagare. Vi hjälper dem med försäljning, bokning av seminarier samt klassisk mötesbokning. På uppdrag av våra kunder bokar vi webb- och telefonmöten med för dem potentiellt nya kunder. Några av oss bokar "bara" möten, andra hjälper också till med försäljning.Vi söker nu 1 person med tillträde omgående och 1 person med tillträde från maj.Du behöver behärska svenska flytande i tal och skrift.Då vi arbetar i digitalt baserade plattformar är datavana ett krav.Du har hög social kompetens och är inte rädd för att ta nya kontakter.Meriterande är om du är hundvan då vi har några fyrbenta vänner på kontoret. Titta in på vår hemsida under fliken Team Troffea och träffa dina framtida kollegor: våra medarbetare och motarbetare.Du erbjuds:Fast timlön eller fast lön plus provisionInitialt inleds provanställningen med 100 % provision under en månad.Digital motivations- och säljträning med Sveriges ledande säljcoachTillgång till omvärldsrapporter från bla Gartner, Forrester & OvumFrukost och lunch på kontoret till förmånliga priserMobilabonnemangVid tillvidareanställning:PensionValfritt friskvårdsbidragMassage på kontoretPersonlig TränareMobiltelefonMed möjlighet till:1 veckas extra betald semesterBonusar varje månadTävlingar varje månadDu behöver inte skicka CV och/eller personliga brev. Skicka oss istället ett mejl där du berättar kort varför just du skulle passa att arbeta hos oss. Om du tidigare arbetat med mötesbokning skriv gärna inom vilken bransch. Krav: bifoga minst 1 referenser i mejlet.Skicka din ansökan till: rekrytering@troffea.se #jobbjustnu2021-04-11Sista dag att ansöka är 2021-05-11Sandy Troffea ABMotorgatan 525227 HELSINGBORG5683745