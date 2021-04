Mötesbokare till Verisure i Sollentuna - Verisure Sverige AB - Butikssäljarjobb i Sollentuna

Prenumerera på nya jobb hos Verisure Sverige AB

Verisure Sverige AB / Butikssäljarjobb / Sollentuna2021-04-09Är du en kommunikativ person som besitter god telefonvana sedan tidigare? Vill du arbeta i ett marknadsledande bolag med spännande produkter och tjänster? Tycker du om högt arbetstempo och drivs av resultat? Då har vi rätt tjänst för just dig!Information om tjänsten:"Verisure"Är namnet på vårt koncept där vi arbetar med smarta larmlösningar för hemmet. Vår marknad är privatkunder där vi säljer och installerar den senaste tekniken gällande brand- och inbrottslarm. I detta koncept finns också styrning/övervakning för lås, elektronik, värme, klimat m.m. som enkelt styrs via mobiltelefonen.Tjänsten är placerad hos Larmmontage AB som sedan flera år är franchisetagare till Verisure AB - marknadsledande leverantör av larm till villa och lägenhet.Dina arbetsuppgifter innebär att via telefon boka besök till våra säljare, via listor som vi erhåller. Som bokare hos oss är du ansikte utåt och detta ställer stora krav på din förmåga att kunna kommunicera på ett bra sätt mot våra blivande kunder.Lön: Fast lön plus provisionArbetstider: DagtidPlacering: SollentunaVi söker dig som:Har tidigare erfarenhet av service och säljÄlskar eget ansvarTycker om att jobba mot uppsatta mål och hanterar stress braSer lösningar istället för hinderHar förmåga att kunna vägleda samtaletDatorvana/TelefonvanaSom person drivs du av att arbeta mot uppsatta mål och är socialt kompetent, ansvarsfull och självgående. Du är engagerad och sätter kunden i första rummet. Du är en person som står för glädje, energi och tycker om att ha kul på jobbet!2021-04-09Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person.Då vi är ett auktoriserat bevakningsföretag krävs godkännande från Länsstyrelsen innan anställning. Under rekryteringsprocessen tar vi utdrag ur belastningsregistret och UC. Vi tar inte emot ansökningar via mail p.g.a. GDPR.Välkommen in med din ansökan!Vi på Verisure Field Sales hanterar all rekrytering inhouse och undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt och erbjudanden från bemanning-och rekryteringsföretagVaraktighet, arbetstidFULLTIME PERMANENTSALARYSista dag att ansöka är 2021-05-08Verisure Sverige AB5680469