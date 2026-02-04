Mötesbokare till Perido HQ!
2026-02-04
Jobbar du idag med försäljning, mötesbokning eller telemarketing och söker nästa steg? Då har du hittat rätt! Vi söker dig som är en fena på att skapa kontakt, bygga relationer och öppna dörrar till nya affärsmöjligheter. Som mötesbokare lägger du grunden för framtida samarbeten genom att boka relevanta och välmatchade möten. Med din energi, ditt driv och våra verktyg får du alla möjligheter att lyckas och utvecklas i rollen.

Om tjänsten
Vi på Perido är ett framgångsrikt konsult- och rekryteringsföretag som gör det möjligt för rätt person och verksamhet att hitta varandra. Vi strävar ständigt efter att överträffa förväntningar, utvecklas och det viktigaste av allt, att vi ska trivas tillsammans! Vi har många kunder vars behov ser helt olika ut men vi sätter alltid ett stort värde i att göra en kund nöjd och såklart hitta nya! Våra kunder är allt ifrån stora välkända internationella företag till mindre mer lokala. Vi hittar även bemanningslösningar åt olika aktörer inom den offentliga verksamheten.
Perido sitter i Batteriets nyrenoverade lokaler vid Mariatorget och har tillgång till lummig innergård, stort och välutrustat gym, pingisbord, game center samt närhet till restauranger. Vi på Perido tror att det ger bäst resultat att arbeta tillsammans på kontoret för att bygga en stark gemenskap, och letar efter dig som också trivs att jobba på det sättet.Arbetsuppgifter
Hos Perido möts du av en stämning präglad av engagemang, affärsmässighet och stark teamkänsla. I rollen som mötesbokare är ditt huvuduppdrag att skapa möjligheter - du identifierar potentiella kunder och bokar in relevanta möten.
Med andra ord:
Fyll kalendern med kvalitativa mötesbokningar hos potentiella beställare.
Nätverka - bygg relationer, skapa förtroende och håll koll på marknadens behov.
Utforma ditt arbetssätt - sätt dina egna strategier och prisplaner. Vi litar på din affärsmässighet.
Du är en viktig första kontakt i våra affärer och en nyckelperson i säljprocessens inledning. Hur du väljer att arbeta är upp till dig - kanske genom att ringa samtal, använda ditt nätverk eller hitta nya sätt att nå ut. Du blir dessutom en del av ett engagerat kundteam där du jobbar nära konsultchefer och rekryterare som tillsammans med dig driver affären vidare.
Dina egenskaper
Din sociala förmåga kommer alltså att ta dig långt, medan ditt intresse för att göra affärer kommer ta dig hela vägen i hamn. Genom att vara självständig och orädd kommer du snabbt växa hos oss. Du kan känna dig lugn med att du, under din första tid, kommer få en gedigen introduktion i form av stöttning och coachning från nära kollegor. Du kommer ha tillgång till bra och välarbetade underlag som hjälper dig att snabbt komma på banan. Det viktigaste är att du inte räds för nya utmaningar, är en doer av rang och trivs med att jobba på ett resultatinriktat sätt.
Känner du igen dig i beskrivning? I så fall vill vi att du blir vår nya kollega!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning/telemarketing/mötesbokning
Lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift

Tjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktperson för tjänsten:
Lovisa Hedlundlovisa.hedlund@perido.se
070 740 79 33
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
