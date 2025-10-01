Mötesbokare till Perido HQ!
2025-10-01
Jobbar du idag med försäljning, mötesbokning eller telemarketing och söker nästa steg? Då har du hittat rätt! Vi söker dig som är en fena på att skapa kontakt, bygga relationer och öppna dörrar till nya affärsmöjligheter. Som mötesbokare lägger du grunden för framtida samarbeten genom att boka relevanta och välmatchade möten. Med din energi, ditt driv och våra verktyg får du alla möjligheter att lyckas och utvecklas i rollen.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Vi på Perido är ett framgångsrikt konsult- och rekryteringsföretag som gör det möjligt för rätt person och verksamhet att hitta varandra. Vi strävar ständigt efter att överträffa förväntningar, utvecklas och det viktigaste av allt, att vi ska trivas tillsammans! Vi har många kunder vars behov ser helt olika ut men vi sätter alltid ett stort värde i att göra en kund nöjd och såklart hitta nya! Våra kunder är allt ifrån stora välkända internationella företag till mindre mer lokala. Vi hittar även bemanningslösningar åt olika aktörer inom den offentliga verksamheten.
Perido sitter i Batteriets nyrenoverade lokaler vid Mariatorget och har tillgång till lummig innergård, stort och välutrustat gym, pingisbord, game center samt närhet till restauranger. Vi på Perido tror att det ger bäst resultat att arbeta tillsammans på kontoret för att bygga en stark gemenskap, och letar efter dig som också trivs att jobba på det sättet.Arbetsuppgifter
Hos Perido möts du av en stämning präglad av engagemang, affärsmässighet och stark teamkänsla. I rollen som mötesbokare är ditt huvuduppdrag att skapa möjligheter - du identifierar potentiella kunder och bokar in relevanta möten.
Med andra ord:
Fyll kalendern med kvalitativa mötesbokningar hos potentiella beställare.
Nätverka - bygg relationer, skapa förtroende och håll koll på marknadens behov.
Du är en viktig första kontakt i våra affärer och en nyckelperson i säljprocessens inledning. Hur du väljer att arbeta är upp till dig - kanske genom att ringa samtal, använda ditt nätverk eller hitta nya sätt att nå ut.
Dina egenskaper
Din sociala förmåga kommer alltså att ta dig långt, medan ditt intresse för att göra affärer kommer ta dig hela vägen i hamn. Genom att vara självständig och orädd kommer du snabbt växa hos oss. Du kan känna dig lugn med att du, under din första tid, kommer få en gedigen introduktion i form av stöttning och coachning från nära kollegor. Du kommer ha tillgång till bra och välarbetade underlag som hjälper dig att snabbt komma på banan. Det viktigaste är att du inte räds för nya utmaningar, är en doer av rang och trivs med att jobba på ett resultatinriktat sätt.
Känner du igen dig i beskrivning? I så fall vill vi att du blir vår nya kollega!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning/telemarketing/mötesbokning
Lätt för att uttrycka dig väl i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan
Ansökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Ansvarig för rekryteringen för denna tjänst är Lovisa Hedlund och du kan nå henne via mail på lovisa.hedlund@perido.se
eller på nummer 070 740 79 33.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
