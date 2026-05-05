Mötesbokare till mäklarbranshchen
the retreat Sverige AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2026-05-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos the retreat Sverige AB i Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige
Mötesbokare inom mäklarbranschen (B2C) - Distans/Telefon, Hög provision
Vi söker en driven och resultatorienterad mötesbokare till mäklarbranschen som trivs med telefonförsäljning mot privatpersoner (B2C). Rollen är skräddarsydd för dig som vill arbeta flexibelt hemifrån eller var som helst i världen med endast telefon och internet som verktyg, samtidigt som du är beredd att lägga dina huvudsakliga arbetstimmar under kvällstid (föredragen tid 16:00-20:00 varje dag). Som mötesbokare kommer du att vara en viktig länk mellan potentiella kunder och mäklartjänster - du kvalificerar leads, väcker intresse, hanterar invändningar och bokar kvalificerade möten för mäklare. Arbetet kräver hög aktivitet, uthållighet och en "hunter"-mentalitet: du trivs med att ta initiativ, hantera många samtal per dag och behåller fokus även när du möter nej och motgångar. Du behöver vara bekväm med att följa upp samtal, uppdatera CRM-system och rapportera dagliga/veckovisa resultat. Rollen erbjuder möjligheten till mycket hög provision baserat på antalet bokade och genomförda möten samt eventuell konvertering - exakt provisionsmodell och ersättningsnivå anges i annonsens avslutande detaljer eller vid intervju. Vi värdesätter noggrannhet i administration, god telefonvana, stark empati i samtal samt förmågan att snabbt bygga förtroende över telefon. Du kommer ofta att arbeta mot KPI:er som antal utgående samtal per timme, antal bokade möten per vecka och svarsfrekvens vid uppföljning om exakta mål inte är fastställda här kommer dessa att kommuniceras vid rekryteringsprocessen. Eftersom rollen är kvällsinriktad är det viktigt att du kan planera din dag för att vara energisk och fokuserad under de angivna timmarna. Vi söker personer som är självgående men samtidigt uppskattar tydlig återkoppling och strukturerad uppföljning. Har du tidigare erfarenhet av mötesbokning, telemarketing eller försäljning mot privatpersoner är det meriterande, men vi välkomnar även hungriga nybörjare som vill växa i rollen med rätt inställning och träningsvilja.
Erfarenhet och kvalifikationer
Erfarenhet av telefonförsäljning, mötesbokning eller kundkontakt mot privatpersoner (B2C) är meriterande
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Andra språk är meriterande.
Erfarenhet av CRM-system eller vana att arbeta i digitala verktyg
Tillgång till stabil internetuppkoppling och telefon/headset.
Förmåga att arbeta kvällstid, primärt 16:00-20:00 varje dag.
Grundläggande datavana och vana att rapportera resultat dagligen/veckovis.Publiceringsdatum2026-05-05Dina personliga egenskaper
"Hunter"-mentalitet: du är målmedveten, resultatinriktad och trivs med att söka upp nya kunder.
Tålig inför avslag - du tar ett "nej" professionellt och använder det för att utveckla ditt arbetssätt.
Ambitiös och hungrig efter att nå höga resultat och maximera provision.
Strukturerad och noggrann i uppföljning och i hantering av kunddata.
Empatisk och förmåga att snabbt skapa förtroende över telefon.
Motiveras av mätbara mål och trivsel i ett snabbt tempo.
Vad vi/arbetsgivaren erbjuder dig som anställd
Möjlighet till hög provision baserat på bokade möten och genomförda affärer
Flexibelt distansarbete - arbeta var som helst i världen så länge du kan arbeta under angivna kvällstimmar.
Stöd i form av introduktion/träning och regelbunden feedback.
Tydliga KPI:er och målsättningar kommuniceras vid erbjudande.
Möjlighet till personlig utveckling inom försäljning och kundrelationshantering samt potentiell karriärväg inom mäklarbranschen.Så ansöker du
För att söka skickar du ditt CV där du beskriver varför du är rätt person för rollen och bekräftar att du kan arbeta kvällstid (16:00-20:00). Ange även om du söker som anställd eller som frilans/konsult och din tillgängliga startdatum.
Retreat People startade ur en enkel men viktig insikt: många rekryteringar faller inte på kompetens - utan på matchningen.
Vi såg behovet av en mer närvarande, tydlig och kvalitetssäkrad process där både företag och kandidater får rätt förutsättningar. Alltför ofta upplevde vi att rekryteringsprocesser var opersonliga, otydliga och saknade uppföljning.
Därför byggde vi Retreat People med fokus på det som verkligen gör skillnad: långsiktiga relationer, tydlig dialog och träffsäkra matchningar. Vi arbetar strukturerat och transparent genom hela processen - från behovsanalys till uppföljning och långsiktiga relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare the retreat Sverige AB
(org.nr 559047-2741)
Vasatorpsvägen 1 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Retreat People AB Kontakt
Konsultchef / Marknadschef
Sara Nyström sara.nystrom@retreatpeople.se Jobbnummer
9893283