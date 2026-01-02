Mötesbokare till HK Entreprenad
H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H & K Entreprenad AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Mötesbokare till HK Entreprenad - Stabil bransch, tydlig struktur och långsiktig trygghet.
HK Entreprenad är ett växande bolag inom tak- och fasadrenoveringar. Vi hjälper privatpersoner att ta hand om sina fastigheter och arbeta proaktivt med underhåll, kvalitet och trygghet. Renoveringsbranschen är och förblir en av samhällets mest stabila branscher - människor kommer alltid att behöva professionell hjälp med sina hem.
Vi söker nu mötesbokare med minst ett års erfarenhet av telefonförsäljning till vårt kontor på Östermalm.
Om rollen
I rollen som mötesbokare ansvarar du för den första kontakten med våra kunder. Du arbetar med utgående samtal mot privatpersoner och bokar in kostnadsfria besiktningar åt våra fältsäljare. Ditt fokus ligger på kvalitet, förtroendeskapande samtal och korrekt behovsinventering. Själva försäljningen sker i ett senare steg av processen.
Du arbetar efter tydliga manus, rutiner och mål, med daglig uppföljning och coachning. Rollen passar dig som trivs i ett strukturerat säljklimat och vill arbeta långsiktigt i ett bolag som satsar på kvalitet och utveckling.
Vi söker dig som
Har minst 1 års dokumenterad erfarenhet av telefonförsäljning eller mötesbokning
Är trygg i telefon och van att arbeta med privatpersoner
Har god struktur, hög arbetsmoral och tar ansvar för ditt resultat
Motiveras av mål, uppföljning och tydliga förväntningar
Talar flytande svenska och uttrycker dig professionellt
Vi erbjuder
Fast lön i kombination med attraktiv provision
Ett etablerat arbetssätt med färdiga manus och tydlig process
Kontorsarbete på Östermalm i ett sammansvetsat team
Daglig coachning, uppföljning och möjlighet att påverka din lön
Arbete inom en stabil och framtidssäker renoveringsbransch
Utvecklingsmöjligheter för rätt person, exempelvis mot senior roll eller teamansvar
Placeringsort: Östermalm
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök genom att skicka CV eller en kort presentation av din erfarenhet.
Sebastian Vilhelmsson
Säljchef | HK Entreprenad
Telefon: 073-875 10 99
E-postadress: sebastian@hkentreprenad.se
Webb:https://www.hktak.se/
Olof Palmes Gata 29, 111 22 Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
sebastian@hkentreprenad.se
E-post: sebastian@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641)
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9668106