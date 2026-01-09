Mötesbokare till H & K Entreprenad
Heex AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heex AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Mötesbokare till H & K Entreprenad
Älskar du försäljning, är resultatinriktad och har minst ett års erfarenhet av B2C-försäljning? Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, långsiktighet och personalen verkligen står i centrum? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om H & K EntreprenadH & K Entreprenad är ett starkt växande tak, fasad, våtrum och dränering med fokus på högkvalitativa renoveringar för privatkunder. Företaget är främst verksamt i Stockholm, men arbetar även i Uppsala och Västerås.
Bolaget är en del av en stabil och expansiv koncern med en omsättning på över 200 miljoner kronor under 2025. H & K Entreprenad beräknas omsätta cirka 70 miljoner kronor under 2025, med en målsättning att nå 170 miljoner kronor under 2026.
Om tjänstenI takt med företagets fortsatta tillväxt söker H & K Entreprenad nu fler mötesbokare för att stärka säljteamet. Teamet består idag av åtta personer och målsättningen är att utöka till totalt sexton medarbetare.
Som mötesbokare arbetar du med B2C-försäljning inom tak, fasad, våtrum och dränering. Arbetet inleds med kalla samtal via telefon. Med tiden tillkommer även varmare leads, såsom winback-kunder samt leads som genereras genom externa events.
Ditt huvudsakliga ansvar är att boka kvalificerade möten åt företagets säljare, med ett förväntat mål om cirka två bokade möten per dag.
Vi söker dig som:Har minst ett års erfarenhet av B2C-försäljning
Är van att arbeta med telefonen som främsta verktyg
Är driven, målinriktad och strukturerad
Trivs i ett högt tempo med tydliga mål
Vill utvecklas långsiktigt inom försäljning
Vad företaget erbjuder
Hos H & K Entreprenad får du löpande utbildning och coachning från genuint engagerade chefer som aktivt arbetar för att varje medarbetare ska lyckas. Företaget värdesätter trivsel, gemenskap och långsiktig utveckling, både för individen och organisationen.
Övrig informationTjänsten är på heltid med arbetstid kl. 09.00-18.00. Du utgår från H & K Entreprenads kontor i attraktiva lokaler på Östermalm. Företaget erbjuder fast månadslön samt provision per bokat möte, med ytterligare ersättning när bokade möten leder till affär.
Urval och intervjuer sker löpande av HEEX fram till sista ansökningsdag 31 januari 2026. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nordh på HEEX, henrik.nordh@heex.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580) Jobbnummer
9674951