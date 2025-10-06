Mötesbokare till försäkringsbolaget SFB
2025-10-06
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Försäkringsbolaget SFB söker Mötesbokare
Svenska Fribrevsbolaget, SFB, är ett försäkringsbolag med affärsidén att hjälpa svenskarna att samla sin pension. Ett en flyttbar pension ligger i ett så kallat fribrev, vilket är en pensionsförsäkring där inbetalningen upphört. Fribrev uppstår oftast i samband med att du byter jobb och de allra flesta svenskarna kommer att få ett eller flera fribrev under sitt liv. Som mötesbokare hos oss får du möjlighet att arbeta hos ett av de mest spännande och snabbväxande försäkringsbolagen i Sverige där det finns mycket goda möjligheter att utvecklas och växa tillsammans med bolaget.
SFB söker nu en mötesbokare till Västerås med start under sista kvartalet 2025.
Rollen som mötesbokare
I rollen som mötesbokare hos oss blir du del av ett starkt och serviceinriktat Team. Våra bokare arbetar uteslutande med uppföljning på de kundförfrågningar som vi tar emot via vår webbplats, kalla samtal förekommer ej. I rollen förväntas du på ett tydligt och professionellt sätt ska kunna följa upp kundintressen och boka in ett möte med en av våra Rådgivare.
För att passa in i rollen har du är positiv, har stort fokus och eget driv. Du vill alltid överträffa dig själv och ditt arbete är av stor vikt för företagets framtida utveckling.
För att lyckas i rollen bör du ha framåtanda och energi, vara glad och social, ha god IT-vana samt vara intresserad av att jobba med både människor och driva affärer. Du kommer jobba i en organisation som sätter kunden, kunskap och prestation i centrum.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Starkt driv och fokus
Goda IT-kunskaper
Flytande svenska är ett krav eftersom tjänsten kräver korrekt kommunikation i både tal och skrift
Det krävs att du tidigare är ostraffad, registerkontroll kommer att genomföras
Som mötesbokare hos oss har du stor möjlighet att utvecklas och bygga din egen framtid inom bolaget. För att lyckas i rollen och trivas på SFB över tid så tror vi att du är en prestigelös teamplayer med intresse för finansmarknad och sparande. Du är även utåtriktad och trivs i en roll som bygger på affärsmässighet och förtroende.
Lön och omfattning
Tjänsten är på heltid och utförs från vårt kontor i centrala Västerås. Arbetstid måndag till fredag, 8-17. Fast lön. 6 månaders provanställning.
Intresserad?
Följ länken nedan för att ansöka. Urval sker löpande.
Tveka inte att ta kontakt med Max Danielsson, CMO, på max.danielsson@svenskafribrevsbolaget.se
om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Alla erbjudanden om rekryteringstjänster undanbedes bestämt.
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB
(org.nr 559051-4906), https://www.svenskafribrevsbolaget.se
Ingenjör Bååths Gata 41 (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Försäkring AB, Svenska Fribrevsbolaget Jobbnummer
9542512