Mötesbokare till Elon Business i Malmö
Elon Group AB / Säljarjobb / Malmö
2026-02-05
Elon Group är en nordisk allians som ägs och drivs av egna företagare och handlare i Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark. Vi har styrkan hos ett storbolag, med engagemanget från entreprenörer med lång erfarenhet av sin lokala marknad och kunder. Med över 500 butiker runtom i hela Norden finns vi tillgängliga för att hjälpa och erbjuda service där våra kunder finns. Varje butik har egna säljare, rådgivare, installatörer och montörer. Butikerna fungerar även som lokala lager nära kunden, vilket möjliggör oslagbara ledtider.
Vi söker en driven mötesbokare som vill arbeta med kalla samtal och som motiveras av resultat, tempo och riktigt bra ersättning.
I rollen som mötesbokare arbetar du med att kontakta företag via telefon, väcka intresse och boka möten åt våra säljare. Du har telefonen som främsta verktyg och ser kalla samtal som en möjlighet snarare än ett hinder.
Vi söker dig som:
• Är orädd i telefon och trivs med kalla samtal
• Är målinriktad, uthållig och tävlingsinriktad
• Har god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande
• Motiveras av provision och resultatbaserad lön
Tidigare erfarenhet av mötesbokning eller försäljning är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Vi erbjuder:
• Mycket konkurrenskraftig ersättning (fast timlön + hög provision)
• Tydliga mål och möjlighet till snabba resultat
• Utbildning och löpande coaching
• Ett ambitiöst team med högt tempo och bra energi
Vill du arbeta i en roll där din prestation direkt påverkar din lön och där det finns stora möjligheter att tjäna bra? Då vill vi höra från dig!
Inom ELON Group värnar vi om ett öppet klimat och trivsel på arbetsplatsen. Vi tror och satsar på individen och på dennes förmåga att bidra, när vi tillsammans skapar en arbetsmiljö som lyser av Samarbete - Engagemang - Glädje - Respekt - Ansvar. Orden sammanfattar vår gemensamma värdegrund, vägvisaren för hur vi ska agera mot våra medmänniskor. Genom att följa den vinner vi i långa loppet. Allihop. Ersättning
Timlön + provision
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Elon Butik
Daniel Stancovic 0768-502789
