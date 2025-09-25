Mötesbokare till EGN Sverige!
2025-09-25
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning och affärsnätverk?
Nu har du chansen att ta ett spännande steg i arbetslivet! EGN Sverige söker dig som är i början av din karriär och är nyfiken på försäljning, affärsutveckling och hur svenskt näringsliv fungerar bakom kulisserna. Hos EGN får du möjligheten att växa, testa nytt och vara en viktig del av deras team - redan från dag ett! Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
EGN Sverige etablerades 2008 och är idag landets marknadsledande kompetensnätverk för chefer och ledare. Verksamheten finns i 14 länder med drygt 15 000 medlemmar och som kompetensnätverk är EGN världens näst största aktör.
Information om tjänsten
EGN söker en Business Unit Coordinator - Det här är en perfekt roll för dig som gillar att ha koll, är nyfiken på människor och vill lära dig mer om hur affärer skapas. Du jobbar tätt ihop med våra seniora kollegor och får lära dig massor längs vägen. Dina arbetsuppgifter
Göra research för att hitta spännande personer som kan passa i våra affärsnätverk
Kontakta dessa personer (ofta via telefon eller mejl) och boka in möten
Hålla koll på vårt CRM-system (det är där vi organiserar all info)
Samarbeta med våra erfarna nätverksrådgivare och stötta i deras arbete
Du erbjuds
En långsiktig heltidstjänst och en trygg start på din karriär
Du blir en del av ett engagerat team som gärna lär ut
Du får möjlighet att jobba med personer i spännande chefsroller - och samtidigt bygga ditt eget nätverk
Du får växa i takt med att du lär dig - både i rollen och på företaget
Vi söker dig som
Är en driven och utåtriktad person som motiveras av att vara delaktig i att öppna dörrar för nya affärer och få vara en del i ett tight team med god gemenskap.
Har en god samarbetsförmåga och är bekväm att arbeta med telefon som främsta arbetsverktyg
Tycker om att prata med nya människor och kan knyta kontakt redan vid första samtalet
Kommunicerar på både svenska och engelska
Det är även meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av uppsökande försäljning.
START: Augusti.
OMFATTNING: Heltid
STAD: Telefonplan, Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Oskar Norberg
Professionals Nord söker för EGNs räkning en Business Unit Coordinator. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos EGN, alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
