Mötesbokare till digitalt IT och annonsföretag - Talent & Partner AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-04Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Mötesbokare till digitalt IT och annonsföretag2021-04-04Bolaget är ett modernt IT och digitalt annonsföretag inriktat mot molnet tjänster.De har idag över 15 000 användare och varje dag blir de fler och fler. Bland kunderna märks PwC, HSB, COOP, Landshypotek, Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna, StyrelseAkademien, Systemtext, Länsförsäkringar, Lärarförbundet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Vi strävar alltid efter att ligga i framkant inom vårt område och erbjuda våra kunder den senaste tekniken.Vi har vårt kontor i Stockholm och alla våra servrar driftas i serverhallar i Sverige. Genom att satsa mycket på nyutveckling och underhåll kan vi leverera en mycket säker produkt som vi givetvis hela tiden strävar efter att göra ännu bättre.Om produktenDetta är ett webbaserat samarbetsverktyg där du enkelt och säkert kan samla allt som du och dina kollegor behöver för att kunna arbeta bra tillsammans. Dokument, mötesprotokoll, kalendrar, register, länkar och diskussioner är bara några av de saker ni kan komma åt från en och samma plats, var ni än befinner er i världen.Verktyget passar lika bra oavsett om du vill effektivisera styrelsearbetet, bolagsförvärv, kundsamarbeten, ert intranät, arbetet i bostadsrättsföreningen eller projekt i alla storlekar.Detta är kort och gott det perfekta verktyget för dig som vill ha total ordning och reda, alltid den senaste versionen av ert material, kontroll på vem som har tillgång till viss information och full koll på vem som ska göra vad.Du kommer att prata med beslutsfattare på olika nivåer.Dina arbetsuppgifter blir att operativt dagliga jobba med mötesbokning.Du ansvarar även för att rapportera resultat i form av antal levererade möten, B2B.Arbetet kräver högt tempo, stort engagemang och att du är driven.Du kommer att sälja spännande produkter i en extremt expansiv bransch.Det du erbjudsDet vi kan erbjuda dig är en flexibel, kreativ och spännande arbetsmiljö med möjligheter för att växa både professionellt och som individ.Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande bransch och möjlighet till vidareutveckling inom försäljning. Vi erbjuder fast grundlön med goda förtjänstmöjligheter via provision.För rätt person erbjuder vi även goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.Vi erbjuder daglig coachning och regelbunden utbildning.Du får arbeta i ett företag med en öppen syn på innovativa idéer.Du får arbeta med smarta och drivna personer med hög initiativförmåga, motivation och flexibilitet.Din erfarenhetErfarenhet av försäljning är meriterande, men vi värdesätter ditt engagemang allra högst!Har erfarenheter av att arbeta med mötesbokning eller annan typ av sälj gärna via telefon.Har fallenhet och känsla för att få respons hos beslutsfattare och få deras tid till möte.Är mål- och resultatinriktad och tycker om att arbeta mot en uppsatt budget.Är mycket driven och tar stort eget ansvar.Du förstår sambandet mellan hög aktivitet och framgång som säljare.Du har förmåga att identifiera köpsignaler och gå på avslutTillträde för tjänsten är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-18Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5671472