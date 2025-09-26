Mötesbokare Starta din säljkarriär hos Primeshift!
2025-09-26
Är du en driven person som gillar kontakt med människor och vill ta första (eller nästa) steg inom försäljning? Då har vi rollen för dig!
Om rollen:
Som mötesbokare hos Primeshift jobbar du på distans och kontaktar företag för att boka möten åt våra Key Account Managers. Du representerar vår partner under deras varumärke och öppnar dörren till affärsmöjligheter inom:
IT & Cybersäkerhet
Webb & E-handel
Marknadsföring (Google Ads, SEO, Sociala medier)
Telefoni & Molnväxlar
Copy/Print-lösningar
Kassasystem och mycket mer
Du behöver inte sälja - din uppgift är att väcka intresse och boka möten med beslutsfattare.
Vi erbjuder:
100% provision - Du tjänar pengar på varje bokat och godkänt möte som leder till sälj.
Distansarbete - Jobba hemifrån eller var du vill i Sverige.
Utbildning & coaching - Du får stöd att utvecklas och bli trygg i rollen.
Möjlighet till utveckling - På sikt kan du växa inom företaget och ta dig an större säljroller.
Fast lön på sikt - För dig som visar starka resultat över tid finns chans till fast lön och anställning.
Vi söker dig som:
Har god kommunikativ förmåga och trivs i telefon.
Är målmedveten, social och har ett positivt driv.
Vill utvecklas inom försäljning och kundkontakt.
Tidigare erfarenhet är meriterande, men inte ett krav.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan eller frågor till hej@primeshift.se
så hör vi av oss!
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: hej@primeshift.se
Jobbnummer
9529573