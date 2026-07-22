Mötesbokare sökes till provisionsbaserad roll (Distans) - Jönköping
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2026-07-22
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Jobba som Mötesbokare / Telefonförsäljare hemifrån!
Vi söker dig som gillar att arbeta på distans / hemifrån och har god vana vid att arbeta med telefonen som verktyg.
Ett krav för tjänsten är att du har tidigare erfarenhet av mötesbokning, telefonförsäljning, kundtjänst eller fältförsäljning och därmed är van vid invändningshantering. Du kommer att ringa kalla kunder och skapa intresse för ett möte.
Vi ser det som meriterande om du har eget företag / F-skatt i dagsläget, men det är inget krav.
Om uppdraget
Som Mötesbokare / Kundbokare kommer du att boka möten till kända företag. Aktuellt just nu är mötesbokning för fastighetsmäklare (exempelvis kostnadsfria värderingar) & mötesbokning till larmföretag. Eftersom du erbjuder ett kostnadsfritt och uppskattat möte är konverteringsgraden hög, vilket ger en erfaren bokare fantastiska möjligheter att snabbt nå goda resultat. Arbetet innebär kalla samtal ut till kunder via vår dialer.
Arbetstider: Måndag - Fredag 09:00 - 17:00
Omfattning: Endast heltid
Plats: Distansarbete (REMOTE) – Vilket innebär att du måste kunna sitta ostört och ha all utrustning som behövs (dator, headset och god internetuppkoppling).
Lön: Hög provision baserat på antal bokningar. Du får betalt oavsett om mötet leder till affär eller ej för fastighetsmäklaren. (Inget tak, ingen grundlön, ingen garantilön).
Målsättning: 25 000 - 45 000 kr beroende på prestation.
Fördelar med att arbeta hos oss:
Höga provisioner helt utan tak
Möjlighet att växa inom bolaget och skapa en karriär inom försäljning
Kostnadsfri sälj- och produktutbildning
Jobba från valfri plats / valfritt land
Grundkrav för att kunna jobba med oss:
Dator med stabil internetuppkoppling
Headset för att kunna prata ostört i telefon
En ergonomisk plats att sitta på hemifrån där du inte störs av annat
Tala flytande svenska
Du bör vara:
Trygg och van vid att arbeta med telefonen som verktyg
Erfaren när det gäller att ringa upp kalla kunder
Målmedveten och tävlingsinriktad
En person som trivs med att arbeta på distans/hemifrån
Utrustad med hög social kompetens
Någon som har lätt för att bygga relationer
Rekryteringsprocess
Vår rekryteringsprocess är helt och hållet digital. Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig per mejl med en tid för intervju.
Intervjuer sker löpande. Vill du starta igång din karriär omgående? Tveka inte att skicka in din ansökan (CV) redan idag! Har du de kvaliteter vi eftersöker kontaktar vi dig för en digital intervju via Teams.
Vid övriga frågor, mejla till: rekrytering@partnerflow.sePubliceringsdatum2026-07-22Om företaget
PartnerFlow Group AB är ett svenskt företag med mångårig erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling och innehar flertalet uppdrag inom B2C & B2B. Hos oss arbetar drivna personer med ett stort intresse för försäljning och att skapa värde för våra kunder. Vi hjälper uppdragsgivare att affärsutveckla sin produkt och nå ut till nya kunder via mötesbokning och telemarketing.https://www.partnermeet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: rekrytering@partnerflow.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PartnerFlow Group AB
(org.nr 559456-5532), https://www.partnermeet.se Kontakt
PartnerFlow Group AB - rekrytering@partnerflow.se Jobbnummer
10009594