Mötesbokare sökes till Friska Hem Sverige AB
2025-12-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Hässleholm
, Stockholm
Vi letar efter dig som är redo att kliva in i arbetslivet med energi, nyfikenhet och ambition. Det spelar ingen roll om du precis tagit studenten, eller bara vill testa något nytt, här har du chansen att utvecklas och växa!
Vad vi erbjuder:
Prestationsbaserad lön - Ju bättre du presterar, desto mer tjänar du!
Tider: 10:00 - 17:00 - Perfekt att kombinera med studier eller fritidsintressen.
Arbeta hemifrån eller från vilken plats i Sverige som helst.
Utvecklingsmöjligheter - Här kan du lära dig nytt och bygga en stark grund för framtiden.
Vem är du?
Social och driven - Ta dig an utmaningar.
Ansvarstagande - Gör jobbet med en positiv inställning.
Nyfiken på att lära - Det viktigaste är inte erfarenhet, utan viljan att utvecklas!
Vad går jobbet ut på?
Man kommer främst att jobba med att boka/sälja in nya kunder till våra tekniker i form av Fukt & Mögelkontroller, Ventilationsgenomgångar eller Radonbesiktningar.
Friska Hem Sverige AB grundades i maj 2020 med en kärnverksamhet inom fuktskyddskontroll och åtgärder. Våra tekniker är verksamma i hela Skåne, Göteborg och till viss del i Stockholm.
Ansök nu!
Skicka in ditt CV och ett par rader om dig själv. Vi vill höra vem du är och varför du tror att du skulle passa hos oss. Inga krav på tidigare erfarenhet - bara en härlig attityd!
Vi ser fram emot att höra från dig! https://www.instagram.com/friskahemsverige
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: jobb@friskahemsverige.se
Detta är ett heltidsjobb.
Friska Hem Sverige AB (org.nr 559254-3903), http://www.friskahemsverige.se
252 24 HELSINGBORG Jobbnummer
9637353