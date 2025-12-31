Mötesbokare sökes med start omgående!
Talktell AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kristianstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kristianstad
2025-12-31
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talktell AB i Kristianstad
, Malmö
, Växjö
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du ta första steget in i IT- och telekombranschen och samtidigt jobba i ett snabbt växande bolag?
TALKTELL tillsammans med Tellecto.se söker nu fler hungriga mötesbokare som vill vara med och bygga upp Sveriges mest kvalitetsdrivna säljteam.
Vi är en helhetsleverantör inom IT och telefoni och arbetar som Premium Partner till Tele2, vilket innebär att du representerar några av marknadens starkaste tjänster och lösningar. Din uppgift är enkel: skapa kontakt, väcka intresse och boka in möten - resten tar våra rådgivare hand om.
Rollen som mötesbokare
Som mötesbokare hos oss kommer du att:
Ringa ut till företag och presentera våra tjänster
Identifiera behov och kvalificera rätt beslutsfattare
Boka in möten åt våra seniora rådgivare
Arbeta med tydliga mål och få kontinuerlig coaching
Vara en viktig del av ett team som växer snabbt
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning - vi lär dig allt du behöver. Det viktigaste är att du har rätt energi och vilja att utvecklas.
Vi söker dig som
Har en positiv attityd och gillar att prata med människor
Är orädd för att ta kontakt med nya företag
Är driven, målinriktad och gillar att se resultat
Vill utvecklas inom försäljning och kommunikation
Trivs i ett team där man pushar och lyfter varandra
Vi erbjuder
Höga provisioner + attraktiv bonusmodell
Tydlig karriärväg inom försäljning
Utbildning, coaching och dagligt stöd
Möjlighet att jobba i ett modernt och växande bolag
En kultur där vi firar framgångar och utvecklas tillsammans
Placering
Tjänsten kan utföras från vårt kontor i Kristianstad eller på distans beroende på upplägg.
Är du redo att ta nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av TALKTELL! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail eller hemsida
E-post: rekrytering@talktell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MÖTESBOKARE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talktell AB
(org.nr 559522-7546), http://www.talktell.se
Björkhemsvägen 15B (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Kontakt
HR & Rekryteringsansvarig
Linda Nilsson linda@talktell.se 0723270116 Jobbnummer
9666643