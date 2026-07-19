Mötesbokare sökes - Obegränsad provision
Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-07-19
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Marketplace Sverige AB söker drivna mötesbokare som vill tjäna pengar efter prestation och vara med och bygga en av Sveriges mest spännande digitala plattformar.
Är du målmedveten, gillar att prata med människor och motiveras av att skapa affärer? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-07-19Om tjänsten
Som mötesbokare kontaktar du företag över hela Sverige och bokar möten åt våra företagssäljare. Du arbetar med moderna digitala tjänster som företag efterfrågar varje dag.
Du ansvarar för att skapa nya affärsmöjligheter och blir en viktig del av vår fortsatta tillväxt.
Vi erbjuder
Obegränsad provision – din inkomst styrs av dina resultat
Flexibla arbetstider
Möjlighet att arbeta på distans
Färdiga manus, CRM och utbildning
Löpande coachning och stöd
Goda möjligheter att utvecklas inom försäljning
Vi söker dig som
Är social och tycker om att prata med människor
Är driven och självgående
Har hög arbetsmoral
Motiveras av att påverka din egen inkomst
Talar och skriver svenska obehindrat
Erfarenhet av mötesbokning eller telefonförsäljning är meriterande, men inget krav.
Om Marketplace Sverige AB
Marketplace Sverige AB bygger en växande digital plattform som hjälper företag att synas, hitta nya kunder och växa.
Vi erbjuder bland annat:
Hemsidor
E-handel
SEO
Google Ads
Google Business-optimering
AI-lösningar
Bannerannonsering
Företagsprofiler
PR och pressmeddelanden
Offertplattformar
Rekrytering och bemanning
Ersättning
100 % provisionsbaserad ersättning med mycket goda förtjänstmöjligheter. Det finns inget lönetak – ju fler möten du bokar som leder till affärer, desto mer tjänar du.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande. Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Marketplace Sverige AB fortsatta tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
10006060