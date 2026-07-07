Mötesbokare, säljare
Kristall Bygg & VVS AB / Säljarjobb / Huddinge Visa alla säljarjobb i Huddinge
2026-07-07
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, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en driven mötesbokare!
Är du social, målmedveten och gillar att skapa nya affärsmöjligheter? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en engagerad mötesbokare som hjälper oss att komma i kontakt med potentiella kunder och boka kvalitativa möten åt vårt säljteam.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
• Kontakta potentiella kunder via telefon.
• Presentera våra tjänster på ett professionellt och intresseväckande sätt.
• Boka möten för våra säljare.
• Följa upp kundkontakter och uppdatera vårt CRM-system.
Vi söker dig som:
• Är kommunikativ och trivs med att prata med människor.
• Har ett positivt driv och en resultatinriktad inställning.
• Är självgående och ansvarstagande.
• Erfarenhet av mötesbokning eller försäljning är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
• Flexibilitet baserat på förutsättningar .
• Hög provision på sälj och bonusar.
• Utbildning och stöd för att lyckas i rollen.
• En positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Låter det intressant? Skicka din ansökan och berätta varför du passar för rollen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
nazarkristallbygg2021@gmail.com
E-post: nazarkristallbygg2021@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristall Bygg & VVS AB
(org.nr 559261-8333)
Svampvägen 2 B (visa karta
)
142 51 SKOGÅS Kontakt
Aron info@kristallbygg.se 0736151578 Jobbnummer
9996039