Mötesbokare / Junior Säljare Ingen erfarenhet krävs

WOW Meetia AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg
2025-09-02


Eleveight växer så det knakar och vi behöver nu nya mötesbokare till vårt säljteam!
Som mötesbokare kontaktar du företag i Sverige för att boka möten åt våra kunder - via telefon.
Du behöver ingen tidigare säljerfarenhet - vi tränar dig i allt från pitch till avslut. Rollen är 100 % provisionsbaserad, men med marknadens mest generösa modell för dig som presterar.
Vi söker dig som
Vill lära dig mötesbokning från grunden
Är orädd, energisk och van att ta initiativ
Gillar att vinna och drivs av resultat
Talar och skriver flytande svenska

Tidigare säljerfarenhet är inget krav - vi tränar dig. Men du måste ha rätt inställning.
Vad vi erbjuder:
En roll där du styr din lön - ingen lönetak
Marknadens bästa provisionsmodell
Full onboarding + daglig coaching med allt du behöver för att lyckas
Ett hungrigt team, tydliga mål, mycket skratt

Praktiskt:
Plats: Kontor intill Korsvägen
Omfattning: Heltid eller Deltid
Start: Så snart som möjligt

Om Eleveight
Vi hjälper bolag att växa - genom Sales as a Service, Mötesbokning och AI-automationer. Våra kunder finns inom allt från tech till industri.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: kevin.sorani@eleveight.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MÖTESBOKARE".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WOW Meetia AB (org.nr 559477-4696)
Mässans gata 10 (visa karta)
412 51  GÖTEBORG

Arbetsplats
Eleveight Sweden AB

Kontakt
Kevin Sorani
kevin.sorani@elveight.se

Jobbnummer
9486988

