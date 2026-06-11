Mötesbokare / Junior säljare
Norakta AB / Säljarjobb / Hultsfred Visa alla säljarjobb i Hultsfred
2026-06-11
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
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Vill du lära dig att sälja på riktigt, med fast lön i botten och tät coachning från start? Ingen erfarenhet behövs, vi lär dig allt.
Vad du gör
I början ringer du mest företag och bokar in möten. Du får tydliga underlag och nära coachning hela vägen. Det viktigaste är inte att du är en van säljare, utan att du gillar att prata med människor, i telefon och när ni ses, och vill bli bättre. Efter hand som du hittar rätt får du mer eget ansvar, och längre fram följer du med ut på kundmöten.
Det här får du hos oss
Trygghet från dag ett — fast grundlön plus provision.
Riktig utbildning — du lär dig från grunden.
Mycket coachning — vi går igenom allt tillsammans, sen feedback löpande.
Tydlig framtid för rätt person — gör du bra ifrån dig väntar en heltidstjänst, och med tiden mer förmåner.
Du är med tidigt — vi är ett växande teknikbolag. Du är med och bygger, inte bara utför.
Vem du är
Driven, gillar att prata med folk och tar inte ett nej personligt. Du triggas av att nå mål, har rätt inställning och vill utvecklas. Svenska i tal. Körkort är meriterande, särskilt längre fram när du följer med ut på kundmöten. Resten lär vi dig.
Praktiskt
Deltid, ca 16 timmar i veckan, dagtid på vardagar
På plats på vårt kontor i Ormestorp utanför Hultsfred
Vi söker dig som bor i Hultsfreds- eller Vimmerby-trakten
Du är minst 18 år
Löpande urval — vänta inte med att söka
Om Norakta
Norakta är ett ungt teknikbolag i Hultsfred som hjälper företag att jobba smartare med digitala verktyg och AI. Hos oss får du inte bara ett extrajobb — du får en riktig start in i försäljning, teknik och affär.
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Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norakta AB
(org.nr 559587-0659), https://norakta.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960441