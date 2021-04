Mötesbokare/Innesäljare till Ramudden Örebro - Ramudden AB - Säljarjobb i Örebro

Ramudden AB / Säljarjobb / Örebro2021-04-12Ramuddens affärsidé bygger på att hjälpa våra kunder att skapa säkra väg- och byggarbetsplatser. I vår service ingår bland annat att utforma, utrusta och bemanna dessa platser så att de klarar både arbetsmiljö- och trafiksäkerhetskraven. Ramudden finns på ett 60-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Estland (samt dotterbolag i England). Ramudden omsatte 2019 1,2 miljarder och har ca 560 anställda.Ramudden behöver nu en nya medarabetare till sitt team som i huvudsak kommer att arbeta med att boka in ett första möte med potentiella kunder till våra fältsäljare.Främst handlar arbetet om att vara duktig på att kommunicera via telefon och förmedla nyttan med trafiksäkerhetslösningar. I rollen ingår också en del administrativa uppgifter.I rollen som mötesbokare kommer du att ta kontakt med både kunder och potentiella kunder och boka möten åt dina kollegor.Du bör ha följande kvalifikationer:Du känner dig bekväm i att kontakta och föra dialog med beslutsfattare.Mål- och resultatinriktad, tävlar gärna med dig självMycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.Van användare av Office, primärt word & excell.Du är engagerad i ditt arbete och vill vara delaktig på din arbetsplatsDet är meriterande om du har tidigare erfarenhet av mötesbokning.Vid anställning ser vi gärna att du håller ett strukturerat arbetssätt och motiveras av att jobba i ett team, samtidigt som du utmanas av att ta eget ansvar för individuell målsättning.Nu söker vi en positiv och engagerad medarbetare för ett vikariat.Start omgående för att sedan vara under hela 2021 samt del av 2022.DETTA ERBJUDER VI DIGRamudden erbjuder en stabil arbetsplats med stark sammanhållning och stor entreprenörsanda. Vi på Ramudden ser personalen som den viktigaste tillgången, därför satsar vi extra på våra medarbetare."Passion for health" är vår interna friskvårdssatsning som fokuserar på att vi skall må bra i vardagen, stärka sammanhållningen och leva hälsosammare."Safety driving" är en intern satsning där vi utbildar vår personal i säker körning.Rekrytering sker löpande, välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-12timlönSista dag att ansöka är 2021-05-12Ramudden AB5685040