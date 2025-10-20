Mötesbokare i Stockholm - Öppen ansökan!

Department Of Awesome AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-20


Är du en kommunikativ och målinriktad person som trivs med att skapa nya kontakter och boka möten?

Vi söker löpande mötesbokare för uppdrag hos våra kunder i Stockholm och närliggande områden.
Som mötesbokare blir du en viktig del i säljprocessen. Du kontaktar potentiella företagskunder via telefon och digitala kanaler, väcker intresse och bokar in möten med beslutsfattare.

Publiceringsdatum
2025-10-20

Dina arbetsuppgifter
Prospektera och kontakta nya företagskunder

Boka möten åt säljavdelningen

Följa upp och dokumentera i CRM-system

Samarbeta med säljteamet

Profil
Erfarenhet av mötesbokning, telefonförsäljning eller kundkontakt

Stark kommunikativ förmåga och positiv inställning

Självgående och resultatorienterad

Flytande svenska och god engelska

Vi erbjuder

Matchning mot flera attraktiva företag i olika branscher

Fast lön + provision (beroende på uppdrag)

Coachning och utbildning med Mikael Arndt genom Saleshub

Så ansöker du
Skicka in din öppna ansökan redan idag!

Vi går igenom alla ansökningar löpande och kontaktar dig när vi har ett uppdrag som matchar din erfarenhet och profil.

Ansök nu, vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Department of awesome AB (org.nr 559064-7581)

Arbetsplats
Saleshub

Kontakt
Rekryterare
Michaela Arndt
michaela@arndts.se

Jobbnummer
9565763

