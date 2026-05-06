Mötesbokare i säkerhetsbranschen
2026-05-06
Vill du arbeta i ett bolag med högt tempo, tydliga mål och stora utvecklingsmöjligheter? Gillar du att prata med människor, skapa nya kontakter och vara en viktig del av affären?
Recway växer snabbt inom ett område som blir allt viktigare för företag och organisationer: bakgrundskontroller, personalsäkerhet och riskhantering. Nu söker vi fler mötesbokare som vill vara med och bygga upp vår säljorganisation och skapa nya affärsmöjligheter.
Det här är en perfekt roll för dig som vill utvecklas inom försäljning och arbeta i en miljö där prestation, utveckling och laganda står i fokus.
Vad innebär rollen?
Som mötesbokare hos oss är du ofta den första kontakten med potentiella kunder. Din uppgift är att skapa intresse, bygga relationer och boka kvalitativa möten till vårt säljteam.
Du kommer bland annat att:
Arbeta proaktivt via telefon, mejl och LinkedIn
Kontakta både kalla och varma leads dagligen
Boka möten med HR-chefer, säkerhetsansvariga och andra beslutsfattare
Följa upp tidigare dialoger och identifiera nya affärsmöjligheter
Kvalificera företag utifrån behov och potential
Arbeta mot tydliga mål och KPI:er
Dokumentera aktiviteter i CRM-system
Samarbeta nära försäljningschefen för att säkerställa hög kvalitet i bokade möten
Vi söker dig som
Är bekväm med att prata i telefon och skapa nya kontakter
Drivs av mål, resultat och personlig utveckling
Har hög energi och gillar ett högt tempo
Är prestigelös och öppen för feedback
Vill utvecklas inom försäljning och affärsutveckling
Är strukturerad och ansvarstagande
Bidrar med positiv energi till teamet
Tidigare erfarenhet inom service, försäljning eller kundkontakt är meriterande . Det viktigaste är din inställning och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
Fast lön + provision
Tydliga utvecklingsmöjligheter inom försäljning
Friskvårdsbidrag och personalförmåner
Möjlighet att arbeta både från kontor och delvis på distans
Ett snabbt växande bolag med stark framtidstro
Hos Recway får du möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa i en bransch där efterfrågan ökar snabbt. För rätt person finns stora möjligheter att växa vidare inom bolaget.

Publiceringsdatum: 2026-05-06
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Recway AB
(org.nr 559102-3444)
Körkort krävs för detta jobb.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Zanko Dasko zanko@recway.se
9896174