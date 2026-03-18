Mötesbokare Heltid Stockholm (Östermalm) Start omgående
H & K Entreprenad AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H & K Entreprenad AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Mötesbokare - Heltid - Stockholm (Östermalm) - Start omgåendePubliceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Vi söker nu flera mötesbokare till vårt kontor på Östermalm i Stockholm.
Tjänsten passar dig som vill ha ett stabilt heltidsjobb med tydlig struktur, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas inom försäljning.
Som mötesbokare arbetar du med att kontakta privatpersoner via telefon och boka in kostnadsfria möten åt våra fältsäljare. Du arbetar från kontor tillsammans med ett team där ni stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - vi ger dig en tydlig introduktion och utbildning från start.Dina arbetsuppgifter
Kontakta kunder via telefon
Presentera företagets tjänster på ett enkelt sätt
Boka in möten åt våra säljare
Arbeta mot tydliga dagliga mål
Vi söker dig som:
Talar svenska obehindrat
Är social och trivs med att prata med människor
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Kan arbeta heltid
Vi erbjuder:
Fast lön + provision
Tydlig introduktion och utbildning
Stöd från teamleader och kollegor
Strukturerade arbetstider
Möjlighet att utvecklas vidare inom företagetÖvrig information
Ort: Stockholm (Östermalm)
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Ansök redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: rekrytering@hkentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H & K Entreprenad AB
(org.nr 559301-3641), https://www.hktak.se
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Entreprenad Jobbnummer
9806148