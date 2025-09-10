Mötesbokare Heltid | Företagskunder
2025-09-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vill du arbeta heltid i ett snabbväxande serviceföretag där din insats verkligen syns? Vi söker dig som är social, målinriktad och vill växa inom försäljning och mötesbokning för företagskunder.
Om rollen:
Som mötesbokare hos oss blir du nyckeln till vår tillväxt. Du arbetar i frontlinjen där varje samtal kan leda till en ny kund och ett nytt förtroende. Med färdiga leads, coachning och ett starkt varumärke bakom dig får du alla verktyg du behöver för att lyckas. Du bokar möten för våra säljare - eller tar dem själv om du vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plattform för utveckling, utmaning och belöning.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Ringa och kontakta nya potentiella kunder (privatpersoner & företag)
Boka möten för våra säljare eller genomföra dem själv
Arbeta med färdiga kundlistor samt bidra med egna initiativ
Följa upp leads och dokumentera i vårt CRM-system
Arbeta mot uppsatta mål med stöd från team och ledning
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet inom försäljning, mötesbokning eller kundkontakt
Har god kommunikativ förmåga och gillar att prata med människor
Är självgående, driven och resultatorienterad
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Trivs i en fartfylld miljö där prestation belönas
Vi erbjuder:
Fast heltidslön + attraktiv provisionsmodell
Bonusar, säljtävlingar och gratis busskort/frikort vid uppnådda mål
Möjlighet att växa inom företaget - exempelvis som teamledare
Trygg anställning i ett stabilt och växande bolag
Moderna lokaler, god sammanhållning och engagerade kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: mb@stadcompaniet.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StädCompaniet Syd AB
(org.nr 559426-7394)
Föreningsgatan 70 (visa karta
)
212 14 MALMÖ Jobbnummer
9502323