Mötesbokare för fastighetsmäklare på heltid
Valuecall Sverige AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-03-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valuecall Sverige AB i Uppsala
Vi tror på mångfald och inkludering och ser gärna ansökningar från kvinnor och personer med olika bakgrund. Olika perspektiv gör oss bättre.
Är du tävlingsinriktad, bekväm i telefon och vill lära dig om bostadsmarknaden? Bli del av vårt team som mötesbokare för fastighetsmäklare!
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig provision
Mycket bonusar
Många tävlingar
Utbildande arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
I rollen som mötesbokare kommer du att kontakta privatpersoner, prata om deras flyttplaner och boka in möten mellan dem och våra samarbetande mäklare.
Value Calls samarbetande mäklare finns i hela Sverige och du kommer kontakta potentiella kunder via telefon.
Några varumärken du kommer att representera:
Fastighetsbyrån, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Widerlöv, Mäklarhuset, Husman Hagberg, Svensk Fastighetsförmedling, Erik Olsson, m.fl.
Vilka är vi
Value Call är Sveriges främsta mötesbokare för fastighetsmäklare. Vi sitter i motiverande lokaler intill Uppsala Centralstation.
Value Call arbetar hårt med att ha en utvecklande, inspirerande och framför allt rolig arbetsmiljö!Profil
Är du en tävlingsinriktad person som är intresserad av bostadsmarknaden? Då kanske rollen som mötesbokare passar dig!
Vi söker dig som har energi och är positiv och som gillar att driva dig själv. Du gillar att arbeta med telefonen som ditt arbetsverktyg och motiveras av möjligheten att kunna påverka din lön. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och tar eget ansvar för din arbetsinsats.
Value Call är på en spännande tillväxtresa. För rätt person finns även möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
OBS! Endast ansökningar med CV och Personligt brev behandlas (PDF Format) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: ansokan@valuecall.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan heltid + ditt namn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valuecall Sverige AB
(org.nr 556685-3676), http://www.valuecall.se
Säbygatan 3 (visa karta
)
751 40 UPPSALA Kontakt
VD
Marcus Widerlöv marcus.widerlov@valuecall.se Jobbnummer
9778274