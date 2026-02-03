Mötesbokare Batterilösningar till solcellsanläggningar
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Movere Sverige AB i Stockholm
Vill du jobba i en växande framtidsbransch?
Vi söker nu mötesbokare som bokar kundmöten åt våra rådgivare inom batterilösningar kopplade till solcellsanläggningar.
Vi ger dig rätt utbildning, verktyg och coachning för att du snabbt ska bli trygg i rollen och kunna skapa resultat.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Hitta och kontakta kunder via telefon
Presentera våra energilösningar
Boka möten med beslutsfattare
Arbeta mot tydliga mål
Vi söker dig som
Är driven och gillar att jobba mot mål
Är social och har lätt för att skapa förtroende
Talar och skriver svenska flytande
Erfarenhet av försäljning är meriterande
Vi erbjuder
Garantilön 13.000 kr + provision på stängda affärer
Bonusmöjligheter utan lönetak
Utbildning och coachning
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Plats: Alvik, Bromma
Omfattning: Heltid, mån-fre (måndag-torsdag 9.15-17.45, fredagar 9.15-16.00)
Låter detta som något för dig? Sök redan idag och bli en del av vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
9720576