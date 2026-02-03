Mötesbokare Batterilösningar till solcellsanläggningar

Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-02-03


Vill du jobba i en växande framtidsbransch?
Vi söker nu mötesbokare som bokar kundmöten åt våra rådgivare inom batterilösningar kopplade till solcellsanläggningar.
Vi ger dig rätt utbildning, verktyg och coachning för att du snabbt ska bli trygg i rollen och kunna skapa resultat.

Publiceringsdatum
2026-02-03

Dina arbetsuppgifter
Hitta och kontakta kunder via telefon
Presentera våra energilösningar
Boka möten med beslutsfattare
Arbeta mot tydliga mål

Vi söker dig som
Är driven och gillar att jobba mot mål
Är social och har lätt för att skapa förtroende
Talar och skriver svenska flytande
Erfarenhet av försäljning är meriterande

Vi erbjuder
Garantilön 13.000 kr + provision på stängda affärer
Bonusmöjligheter utan lönetak
Utbildning och coachning
Möjlighet att utvecklas inom företaget

Plats: Alvik, Bromma
Omfattning: Heltid, mån-fre (måndag-torsdag 9.15-17.45, fredagar 9.15-16.00)
Låter detta som något för dig? Sök redan idag och bli en del av vårt team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: sandra@movere.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Movere Sverige AB (org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta)
167 51  BROMMA

Arbetsplats
Movere

Jobbnummer
9720576

