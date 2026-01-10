Mötesbokare B2b Via Energi

VIA Gruppen AB / Marknadsföringsjobb / Linköping
2026-01-10


En roll med fart, frihet och riktig påverkan.

Vill du jobba nära en säljare, skapa affärer varje dag och vara en nyckelspelare i ett bolag som växer snabbt? Då kommer du trivas här. Vi letar efter personer som gillar tempo, vill höras, vill vinna - och som tänder på känslan av att leverera resultat.

ROLLEN

Du är motorn i försäljningen. Det är du som öppnar dörrarna, tar första kontakten och sätter tempot. Varje samtal kan bli ett möte, varje möte kan bli en affär - och du äger hela vägen fram till bokningen.

Du:
Hittar företag som passar vårt erbjudande
Tar kontakt, fångar intresset och bokar möten
Jobbar tajt och direkt med en dedikerad säljare
Driver ett dagligt flöde där du ser resultat direkt
Har full kontroll över ditt tempo och din prestation

Det är en roll där du hörs, märks och får cred direkt när du levererar.

VI SÖKER DIG SOM

Har energi, social förmåga och gillar att ta dialogen
Är trygg i telefon och trivs i samtal med beslutsfattare
Gillar tydliga mål - och att slå dem
Vill jobba i ett team där allt är rakt, enkelt och prestationsbaserat
Har en naturlig vinnarskalle och gillar att mäta framgång varje dag

VI ERBJUDER

Fast lön + attraktiv bonusmodell
En modern, driven arbetsmiljö där tempo är något positivt
Tydlig utvecklingsväg om du vill vidare inom sälj
Onboarding och stöd - men också frihet att jobba på ditt sätt
En kultur där du blir sedd, lyft och utmanad

VARFÖR VIA ENERGI?

För att vi bygger ett energibolag där säljet är hjärtat. Du jobbar nära beslutsfattare, du lär dig massor, du utvecklas snabbt - och du ser direkt hur viktigt ditt arbete är. Det här är inte ett "callcenterjobb". Det är en roll där du bygger affärer och tar plats i ett lag som vill vinna.

ANSÖKAN

Skicka CV + några rader om vem du är.
till jobb@viaenergi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: Jobb@viaenergi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VIA Gruppen AB (org.nr 559027-2992)
Ryckelösa 3 (visa karta)
585 61  LINGHEM

Arbetsplats
Via Energi AB

Jobbnummer
9677109

