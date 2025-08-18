Mötesbokare B2B | Sales Development Representative
Impressive Relations Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Impressive Relations Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi växer - Vill du vara med på resan? I höst gör vi en extra stor satsning och stärker upp vårt team med fler Sales Development Representatives. Är du redo att vara en del av ett snabbfotat säljteam där du får arbeta med en unik bredd av kunder från olika branscher? Då kan det vara dig vi söker!
Vi letar efter nya talanger till vårt säljteam som arbetar mot några av Sveriges mest välkända företag. Vår största styrka som bolag är variationen i våra kunduppdrag - hos oss får du chansen att bygga nätverk och utvecklas inom flera olika branscher som Bank & Finans, IT, Solenergi och fler.
Vad innebär rollen som Sales Development Representative?
Som SDR hos oss har du en nyckelroll i att identifiera nya affärsmöjligheter och boka kvalificerade möten med beslutsfattare inom B2B. Dina kontaktytor är breda och du riktar dig mot chefer inom bland annat ekonomi, marknad och försäljning.
Du arbetar med prospektering, första kontakt och relationsbyggande - och är startpunkten för våra kunders affärsresa.
Vem är du?
Vi söker dig som drivs av att skapa kontakt, bygga relationer och som vill ta nästa steg inom försäljning. Du är målmedveten, trivs med att arbeta mot tydliga mål och har ett starkt intresse för affärer.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från försäljning, kundkontakt eller mötesbokning (telefon, mail eller digitala kanaler) Har du arbetat med försäljning inom B2B tidigare är det ett stort plus Stark kommunikationsförmåga och goda kunskaper i svenska och engelska Ett naturligt driv och viljan att utvecklas inom försäljning Intresse för olika branscher och förmågan att anpassa din kommunikation efter kund
Vad erbjuder vi?
Fast lön + Provision Variation - arbeta mot flera spännande kunder och branscher Utbildningar och coaching för din personliga utveckling Heltidstjänst: Mån-Fre, 08.00-17.00 Starka team, högt tempo och roliga arbetsdagar
Om Impressive Relations
Vi är ett växande sälj- och bemanningsföretag som sedan 2012 hjälpt några av Nordens största företag att stärka sina försäljning. Hos oss får du trygghet, utvecklingsmöjligheter och en dynamisk vardag med varierande kunduppdrag. Vi tror på starka team, långsiktiga relationer och möjligheten att växa internt.
Vill du bli en del av vår satsning i höst? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Kontaktperson: Felicia Rullander 076-425 35 70 Felicia.rullander@impressiverelations.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impressive Relations Sweden AB
(org.nr 556851-4003), http://impressiverelations.se Arbetsplats
Impressive Relations Kontakt
Felicia Rullander felicia.rullander@impressiverelations.se 0764253570 Jobbnummer
9463076