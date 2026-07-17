Mötesbokare
CC Plåt & Tak AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CC Plåt & Tak AB i Stockholm Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning av jobbet
Vill du vara den som startar affären?
Vi på CC Plåt & Tak AB söker drivna mötesbokare som vill vara en del av Stockholms ledande företag inom takservice.
Om rollen
Som mötesbokare är du spjutspetsen i vårt säljteam. Du tar första kontakten med våra kunder, skapar intresse och bokar in möten till våra säljare. Du arbetar med telefon och dator och koordinerar säljarnas kalendrar – en nyckelroll som direkt påverkar företagets tillväxt.
Vi söker dig som:
Trivs i en roll med mycket kundkontakt per telefon
Är målmedveten och gillar att arbeta mot tydliga mål
Inte ger dig vid motgångar – du ser dem som en utmaning
Kommunicerar flytande på svenska (engelska är meriterande)
Har erfarenhet av mötesbokning eller telefonsälj (meriterande, inte krav)
Vad vi erbjuder
✅ Inget lönetak – du påverkar din lön direkt
✅ Gedigen introduktion och intern utbildning
✅ Frihet under ansvar
✅ Ett sammansvetsat team som har kul på jobbet
✅ Konferenser och kickoffer
✅ Din röst hörs – vi välkomnar idéer som utvecklar företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Via e-post
E-post: belen@ccplat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CC Plåt & Tak AB
(org.nr 556164-2967), http://ccplat.se
Skydraget 40 (visa karta
)
163 55 SPÅNGA Arbetsplats
Cc Plåt & Tak AB Jobbnummer
10005043