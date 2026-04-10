Mötesbokare
2026-04-10
Vi söker en energifylld mötesbokare till spännande kund i Stockholm!
Vill du arbeta i en fartfylld miljö där du får använda din kommunikation och skapa möjligheter varje dag? Vi söker en engagerad mötesbokare som vill vara en viktig del av ett säljteam och bidra till att skapa affärer genom att boka kvalificerade kundmöten. Det här är en perfekt roll för dig som trivs med telefonen som verktyg och vill utvecklas inom försäljning.
Som mötesbokare arbetar du med att kontakta företag, identifiera behov och boka möten åt våra säljare. Du är företagets första kontaktpunkt mot nya kunder och spelar en avgörande roll för att bygga relationer och öppna dörrar till nya samarbeten. Rollen ger dig insikt i hela säljprocessen och möjlighet att växa vidare inom organisationen.Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Gymnasieexamen eller motsvarande
Svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av kundkontakt, service eller försäljning är meriterande
Grundläggande datorvana och vana att arbeta i digitala system
Vi söker dig som:
Trivs med att ta kontakt med människor och skapa dialog
Är driven, positiv och motiveras av tydliga mål
Har förmåga att lyssna in kundens behov och anpassa samtalet
Vill utvecklas inom försäljning och se resultat av ditt arbete
Har energi, struktur och vilja att lära
Vi erbjuder dig:
Grundlig introduktion och kontinuerlig säljutbildning
Fast lön med möjlighet till provision och bonus
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor
Stora möjligheter att växa vidare inom företaget, exempelvis mot sälj- eller Account Manager-roll
En modern arbetsplats i centrala StockholmÖvrig information
Låter detta intressant? Vid frågor kontakta ansvarig rekrytere Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204)
Odengatan (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekryterare
Amir Stein amir@kraftsam.se +46707770288 Jobbnummer
9846466