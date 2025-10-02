Mötesbokare!
NordSolution söker självgående mötesbokare och säljare till vårt team
NordSolution är ett snabbt växande IT-bolag som specialiserar sig på utveckling av hemsidor, appar och digitala lösningar efter kundens behov. Vi är inne i en expansiv fas och söker nu en engagerad person som både kan boka möten och själv hålla dem - antingen på plats på vårt kontor eller ute hos kund.
Som mötesbokare och säljare hos oss kommer du:
Ansvara för att kontakta nya företagskunder och boka in möten.
Själv hålla i möten med företagskunder och presentera våra tjänster.
Skräddarsy lösningar för kunder inom webbutveckling, appar och IT-tjänster.
Arbeta både från vårt kontor och på plats hos kund vid behov.
Vi söker dig som:
Är självgående, initiativrik och trivs med ansvar.
Har erfarenhet av mötesbokning och gärna även försäljning.
Är van att kommunicera med företagskunder på ett professionellt sätt.
Har god datorvana och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Motiveras av resultat och ser möjligheter i varje kundkontakt.
Vi erbjuder:
En fast lön + provisionsbaserad tjänst med goda möjligheter till hög och obegränsad inkomst.
En modern arbetsplats i fräscha lokaler.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett ambitiöst och växande team.
Flexibilitet och möjlighet att påverka din arbetsdag.
Om NordSolution:
NordSolution är ett växande IT-företag som specialiserar sig på utveckling av hemsidor, appar och digitala lösningar anpassade för våra kunders specifika behov. Vi erbjuder även IT-konsulttjänster och arbetar med företag i olika branscher för att hjälpa dem optimea sin digitala närvaro och sina affärsprocesser. Vår vision är att vara den självklara IT-partnern för företag som vill ta nästa steg i sin digitala utveckling. Vi strävar efter att kombinera teknisk spetskompetens med affärsmässigt fokus och ett personligt bemötande - för att skapa långsiktiga resultat och värde för våra kunder. Som en del av vårt team blir du en viktig spelare i ett företag som värdesätter kvalitet, flexibilitet och starka relationer - både internt och med kunder.
Vill du bli en del av vårt team? Skicka din ansökan till rekrytering@nordsolution.se
och märk den med Mötesbokare/Säljare. Vi ser fram emot att höra från dig!
