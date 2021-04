Mötesbokare - John Simon Karlsson Konsult AB - Säljarjobb i Uddevalla

John Simon Karlsson Konsult AB / Säljarjobb / Uddevalla2021-04-13Mötesbokare sökes till vårt kontor i centrala Uddevalla!Är du en en social person som gillar att arbeta med frihet under ansvar, att arbeta mot gemensamma mål? Då är du personen vi söker efter!ExtendIT söker just nu en person som ska arbeta med första kontakt ut mot kund. Utdelningen leder förhoppningsvis till ett bokat möte eller ett uppföljningssamtal till någon av dina medarbetare på försäljningssidan.2021-04-13Du som mötesbokare kommer vara ansiktet utåt för företaget och det som påverkar kunds första intryck om vilka vi är. Det är viktigt att du har en god social förmåga och lätt kunna anpassa dig efter olika situationer. Du lägger grunden för företagets affärsmöjligheter, ditt fokus kommer vara att samla in väsentlig information om kunden för att skapa bra förutsättningar för en framtida försäljning.Kunderna är inte verksamma i någon specifik bransch, vilket ställer höga krav på din förmåga att anpassa dig och ta till dig ny information som du enkelt ska kunna kommunicera vidare till en kollega.Vi erbjuder dig:Chansen att ta nästa steg till en ny roll som Account ManagerChansen att få skapa en roll i företaget som kommer vara viktig för hela verksamhetenEtt roligt arbete där du får testa dina egna tankar i praktiken, vi kommer tillsammans hitta ett arbetssätt som passar just digDaglig coachningKontor ett stenkast från KungsgatanÖvriga krav: Obehindrad svenska i tal och skriftStart: OmgåendeÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-05-13John Simon Karlsson Konsult AB5687704