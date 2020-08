Mötesbokare - Unitell Solutions AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Unitell Solutions AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-08-26På Unitell Solutions jobbar vi med försäljning och applikations utveckling.Som anställd hos oss blir du en del av ett framgångsrikt team där kompetenta, passionerade och serviceinriktade medarbetare är framgångsfaktorn för att nå våra mål.För att kunna fortsätta expandera söker vi ett nytt stjärnskott till vårt TeamJobbetVi söker nu tjänsteförmedlare som vill vara med och bidra till goda resultat och en trevlig stämning. På kontoret i Danderyd är vi ca 10 medarbetare som jobbar tillsammans i en trivsam miljö där alla tar eget ansvar för att nå sina mål. Vi arbetar måndag till fredag dagtid. Vi tillämpar fast lön plus provision. I arbetet kontaktar du kunder via telefon och förmedlar våra tjänster beroende vilket projekt som tilldelas.2020-08-26Vi söker dig som är ansvarsfull och van att leverera goda resultat. Du trivs i samspel med andra och jobbar även bra självständigt. Du är bekväm med kundkontakt via telefon och räds inte de svårigheter du ställs. Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar. Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav då vi står för både produkt- och säljutbildning.Placering: StockholmTillträde: enligt överenskommelseOmfattning: Heltid tillsvidareVaraktighet, arbetstidHeltid 6 månader provanställningLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-12Unitell Solutions AB5333384