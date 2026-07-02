Mötesbokare - ingen tidigare erfarenhet krävs
Movere Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-02
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Vill du tjäna riktigt bra, utvecklas inom försäljning och arbeta i en bransch med en stark framtid?
Vi söker nu drivna mötesbokare som vill vara med och skapa affärer inom energilagring och batterilösningar för kunder som redan har solceller.
Som mötesbokare kontaktar du privatpersoner och företag, skapar intresse för våra lösningar och bokar in möten åt våra energirådgivare. Du blir en viktig del av försäljningsprocessen och får möjlighet att utvecklas i ett bolag med högt tempo och stora karriärmöjligheter.
Hos oss får du
Garantilön i kombination med provision utan tak
En tydlig karriärväg med goda utvecklingsmöjligheter
Sälj- och produktutbildning från dag ett
Löpande coaching för att hjälpa dig nå dina mål
Ett engagerat team med stark sammanhållning och hög energi
Vi tror att du
Är social och trivs med att prata med människor
Är målmedveten och motiveras av att prestera
Vill utvecklas och bygga en långsiktig karriär inom försäljning
Trivs i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik
Tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav. Det viktigaste för oss är din inställning, ditt driv och viljan att lyckas – resten lär vi dig.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: sandra@movere.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movere Sverige AB
(org.nr 559106-2103), https://www.movere.se/
gustavslundsvägen 151C (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Movere Jobbnummer
9989854