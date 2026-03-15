Mötesbokare - Fastighetsbranschen (via PrimeShift)
Primeshift AB / Säljarjobb / Täby Visa alla säljarjobb i Täby
2026-03-15
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Primeshift AB i Täby
Vill du arbeta med kundkontakt, skapa affärsmöjligheter och vara en viktig del i ett växande säljteam?
PrimeShift söker nu mötesbokare som vill arbeta som konsulter och representera Kloster Engineering, ett bolag som arbetar med projektledning och teknisk rådgivning inom fastighet och bygg.
Om rollen
Som mötesbokare är din uppgift att skapa nya affärsmöjligheter genom att kontakta bostadsrättsföreningar och fastighetsägare och boka möten åt våra Key Account Managers.
Du arbetar med att:
kontakta styrelser i bostadsrättsföreningar
identifiera behov kring besiktning och underhållsplaner
boka möten åt ägaren
skapa nya affärsmöjligheter
Du blir en viktig del i processen där Kloster Engineering hjälper kunder med bland annat:
statusbesiktningar
underhållsplaner
projektledning vid renoveringar
teknisk rådgivning inom fastighet
Vi erbjuder
100% provisionsbaserad ersättning - möjlighet till hög inkomst.
Flexibelt arbete / distans - arbeta varifrån du vill i Sverige.
Utvecklingsmöjligheter - möjlighet att utvecklas vidare inom försäljning eller Key Account Management även inom andra projekt.
Stöttande team - du arbetar tillsammans med drivna kollegor och erfarna projektledare.
Vi söker dig som
är driven och målmedveten
gillar att prata med människor
är strukturerad och uthållig
gärna har erfarenhet av mötesbokning, kundkontakt eller försäljning
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast.
Om Kloster Engineering
Kloster Engineering arbetar med projektledning och teknisk rådgivning inom fastighet och bygg. Bolaget hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att planera renoveringar, ta fram underhållsplaner och skapa långsiktigt hållbara fastigheter.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till: hej@primeshift.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: hej@primeshift.se Arbetsgivare Primeshift AB
(org.nr 559452-7730) Jobbnummer
9798244