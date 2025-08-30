Morot & Co söker förstärkning inför högsäsong!
Mediafy AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-08-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mediafy AB i Stockholm
Om Morot & Co
Morot & Co ägs av nordiska Mediafy AB som är en del av Bonnierkoncernen. Med personlighet, kreativitet och mod tar vi oss an branschen för personalgåvor på ett nytt sätt. Vi hjälper också företag att skapa nya och fördjupa sina relationer till kund.
Kulturen på Morot & Co och Mediafy präglas av glädje, nyfikenhet, högt i tak och en stark vilja att göra vårt bästa i allt vi gör. Vi är ett glatt och härligt gäng med stor arbetsglädje och mycket energi.
Vi värderar det sociala i vårt team och tycker alltid det är roligt när vi får nya kollegor.
Morot & Co är Mediafy's strategiska tillväxtområde och vi är sedan lanseringen 2019 på en rejäl och spännande resa.
Vi behöver dig!
Nu är det återigen dags att stärka teamet, inför kommande högsäsong. Hösten och julen är årets mest fartfyllda och roliga period och vi behöver flera grymma medarbetare som älskar service och kvalité för att komplettera vårt sälj- och supportteam!
Ta chansen att boosta din arbetslivserfarenhet och utveckling på ett ambitiöst tillväxt bolag - där värderingar som empati, innovation och hållbarhet står i fokus.
Det är viktigt att du har viljan att vilja leverera både service i högsta klass, oavsett om det är i direktkontakt med kund eller genom support till våra ordinarie säljare. Du älskar känslan av att kunna stötta någon på ett sätt som får hen att känna sig trygg och nöjd.
Tidigare erfarenhet av kundservice och/eller säljsupport är meriterande men det viktigaste är dina personliga egenskaper och att du har viljan och förmågan att göra ett bra jobb. Om du inte har någon tidigare arbetslivserfarenhet, ser vi det som positivt om du kompletterar din ansökan med betyg från skola/utbildning. Du kan enkelt bifoga dokument i nästa steg.
Då du utgöra en viktig avlastning för vår ordinarie personal under en begränsad tid där det finns mycket att göra - är det viktigt att du är snabblärd, trygg att ta egna initiativ och van att arbeta med dator och datasystem som arbetsverktyg.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera inkommande supportärenden via mejl och telefo
Hantera dialog med våra samarbetspartners och leverantörer
Hantera och leverera gåvokortsbeställningar (fysiska- och digitala gåvorkort)
Andra administrativa arbetsuppgifter vid behov/möjlighet
Dina egenskaper
Du är trygg i dig själv
Du är angelägen att göra ett bra jobb
Du tycker det är roligt och värdefullt att lära dig nya saker
Du vill bidra på ett avgörande sätt för att teamet ska lyckas!
Du trivs med teamarbete och har god samarbetsförmåga
Du är stresstålig och effektiv utan att dra ner på kvalité eller noggrannhet
Du har god social förmåga och fingertoppskänsla
Du har god data- och systemvana
Du är flexibel och lösningsorienterad när omständigheter/förutsättningar förändras
Du talar och skriver flytande svenska
Meriterande kompetens- och erfarenheter
Arbete i Microsoft Outlook
Arbete i Zendesk
Arbete i Magento
Arbete i kundtjänst/support
Arbete som säljstöd/koordinator/assistent
Vi erbjuder
Tidsbegränsad anställning under perioden okt-dec/jan med chans till förlängning
Arbetstid mån-fre 8.30-12.30 under upplärning (okt)
Arbetstid mån-fre 8.30-17.00 (1 h lunch) resterande del av överenskommen period
Timlön enligt överenskommelse
Generöst friskvårdsbidrag och pensionsavsättning från första anställningsdagen
Utveckling och ökad erfarenhet på ett roligt tillväxtbolag med engagerade kollegor och chefer! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mediafy AB
(org.nr 556619-8205), http://www.mediafy.com Arbetsplats
Mediafy Kontakt
Beatrice Waldenström beatrice.waldenstrom@morot.co Jobbnummer
9483849